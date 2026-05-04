ГУР раскрыло секреты нового российского дрона "Клин" с искусственным интеллектом

Украинская разведка обнародовала данные о российском БПЛА "Клин", оснащённом системой машинного зрения, функцией автоматического захвата целей и западными компонентами. 

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions обнародовало интерактивную 3D-модель баражирующего боеприпаса "Клин", а также подробную информацию о его основных составляющих и компонентах.

Этот беспилотник, разработанный и изготовленный российским ООО "Робоавиа", имеет фюзеляж типа "дельта-крыло" длиной 1,6 метра и размах крыльев 1,9 метра.

В качестве силовой установки в дроне используется бесщеточный электродвигатель Scorpion F-4225-500KV V2 китайского производства, который питается от двух современных облегченных аккумуляторных батарей типа Li-AFB 6S.

Иностранные компоненты в БПЛА

Среди главных отличий беспилотника — использование технологии машинного зрения с возможностью автоматического захвата цели, реализованной на базе компьютерного модуля Nvidia Jetson TX2 (США). 

Как отмечается в разведке, подобные решения уже были идентифицированы ранее в других российских беспилотниках – V2U, Ланцет, Zala, а также российско-иранской Герани-2 серии MS.

В качестве полетного контроллера в БПЛА "Клин" используется доступное коммерческое решение Cube Orange австралийского производства. Навигационная система построена на базе китайского модуля Holybro F9P с поддержкой режима RTK (Real-Time Kinematic), что обеспечивает повышенную точность позиционирования.

Связь осуществляется через радиомодем LoRa, ключевым элементом которого является радиомодуль Ra-01H производства китайской компании Ai-Thinker.

Кроме того, другие электронные платы беспилотника содержат компоненты производства США, Швейцарии, Тайваня и Южной Кореи.

"Клин" способен нести кумулятивную или фугасную боевую часть весом до 5 кг.

Одной из его характерных особенностей является развитое переднее управляющее оперение, которое позволяет эффективнее корректировать курс при заходе на цель под разными углами атаки и скоростями.

По заявлениям противника, максимальная скорость дрона во время атаки может достигать 300 км/ч.

Также заявляется о существовании двух модификаций комплекса — морской и сухопутной. В морской версии система дистанционного взрыва основана на радаре, тогда как в сухопутной используется лидар.

Топ комментарии
+4
Кац.апи настворювали в третіх країнах своїх фірм і через них в обхід санкцій купують
потрібні компоненти в потрібних кількостях...
Якби виробники або уряди хотіли це зупинити, вони б 100% знайшли спосіб.
Але ж гроші не пахнуть...
04.05.2026 11:36 Ответить
+2
"...США, Швейцарії, Тайваню та Південної Кореї..." - ось хто ще наживається на крові українців...
04.05.2026 10:32 Ответить
+2
працюємо
04.05.2026 10:46 Ответить
"...США, Швейцарії, Тайваню та Південної Кореї..." - ось хто ще наживається на крові українців...
04.05.2026 10:32 Ответить
Ще кацапів і білосрашку забув туди включити!
04.05.2026 12:11 Ответить
Ці зрозуміло за замовчуванням винні...
04.05.2026 14:33 Ответить
Всі ці компоненти продаються на аліку та байду.
04.05.2026 14:48 Ответить
Серйозні підприємства-виробники повинні встановлювати кінцевих бенефіціарів своєї продукції в умовах майже третьої світової війни. А не продавати першому ліпшому дядьку на базарі...
04.05.2026 14:56 Ответить
І як завжи - набитий під зав'язку західними чіпами.
04.05.2026 10:37 Ответить
Військові таємниці,плани,секретні дані про "новинки" зброї і т.інш.---повинні знати ТІЛЬКИ ті особи,які відповідають,чи розробляють за відповіднні напрямки А так ,для піару---які ми круті і це знаємо. ПІАР,БРЕХНЯ, ПУСТЕ БАЗІКАННЯ----- ввійшло в широкі рамки всього успільства прихильникі 95 кварталу було тільки 43%,а так визлядає,що більше.Такі дані --для наших інженерів,для генштабу корисні.
04.05.2026 10:42 Ответить
Мали би вже скопіювати,запустити в серійне виробництво, відправити у війська.
Що з того, що лише розкрили секрет?
04.05.2026 10:42 Ответить
працюємо
04.05.2026 10:46 Ответить
Почитай волання на кацапських форумах щодо нашого Марсіаніна. Ми у цьому плані попереду кацапів.
04.05.2026 11:16 Ответить
Треба розказати,що там...
04.05.2026 11:42 Ответить
Наші дрони мідл-страйку зі штучним інтелектом, які полюють в автоматичному режимі без зовнішнього керування на кацапську логістику. Майже безшумні, швидкі, РЕБ на них не працює.
04.05.2026 12:00 Ответить
 
 