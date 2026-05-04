ГУР раскрыло секреты нового российского дрона "Клин" с искусственным интеллектом

Украинская разведка обнародовала данные о российском БПЛА "Клин", оснащённом системой машинного зрения, функцией автоматического захвата целей и западными компонентами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале ГУР МО Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

ГУР МО Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions обнародовало интерактивную 3D-модель баражирующего боеприпаса "Клин", а также подробную информацию о его основных составляющих и компонентах.

Этот беспилотник, разработанный и изготовленный российским ООО "Робоавиа", имеет фюзеляж типа "дельта-крыло" длиной 1,6 метра и размах крыльев 1,9 метра.

В качестве силовой установки в дроне используется бесщеточный электродвигатель Scorpion F-4225-500KV V2 китайского производства, который питается от двух современных облегченных аккумуляторных батарей типа Li-AFB 6S.

Иностранные компоненты в БПЛА

Среди главных отличий беспилотника — использование технологии машинного зрения с возможностью автоматического захвата цели, реализованной на базе компьютерного модуля Nvidia Jetson TX2 (США).

Как отмечается в разведке, подобные решения уже были идентифицированы ранее в других российских беспилотниках – V2U, Ланцет, Zala, а также российско-иранской Герани-2 серии MS.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина ввела санкции против компаний и граждан РФ и Ирана, обслуживающих российский ВПК

В качестве полетного контроллера в БПЛА "Клин" используется доступное коммерческое решение Cube Orange австралийского производства. Навигационная система построена на базе китайского модуля Holybro F9P с поддержкой режима RTK (Real-Time Kinematic), что обеспечивает повышенную точность позиционирования.

Связь осуществляется через радиомодем LoRa, ключевым элементом которого является радиомодуль Ra-01H производства китайской компании Ai-Thinker.

Кроме того, другие электронные платы беспилотника содержат компоненты производства США, Швейцарии, Тайваня и Южной Кореи.

"Клин" способен нести кумулятивную или фугасную боевую часть весом до 5 кг.

Одной из его характерных особенностей является развитое переднее управляющее оперение, которое позволяет эффективнее корректировать курс при заходе на цель под разными углами атаки и скоростями.

По заявлениям противника, максимальная скорость дрона во время атаки может достигать 300 км/ч.

Также заявляется о существовании двух модификаций комплекса — морской и сухопутной. В морской версии система дистанционного взрыва основана на радаре, тогда как в сухопутной используется лидар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГУР выявило 66 единиц иностранного оборудования, работающего на российский ВПК