В дронах и ракетах, которыми РФ атаковала Украину, обнаружили 35 тысяч иностранных компонентов, - Власюк

В беспилотниках и ракетах, которыми Россия ночью массированно атаковала Украину, обнаружили около 35 тысяч иностранных компонентов. Речь идет о продукции, которая попадает в российский военно-промышленный комплекс через сеть посредников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный Президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

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По его словам, среди обнаруженных деталей - продукция мировых производителей электроники, в частности Texas Instruments, Analog Devices, Intel, AMD, STMicroelectronics, Infineon, NXP, Murata, Bosch, Toshiba, Raspberry, а также китайских компаний.

"Этой ночью Россия запустила по Украине сотни дронов и десятки ракет. За каждой такой атакой стоит не только российский ВПК. В этих ночных дронах и ракетах - 35 тысяч иностранных компонентов", - подчеркнул Власюк.

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Компоненты попадают в Россию через посредников

По словам уполномоченного, речь идет преимущественно о продукции двойного или гражданского назначения, которую производят предприятия в разных странах мира. Впоследствии эти компоненты закупаются через сети посредников, после чего они попадают на российские военные заводы.

Власюк отметил, что Украина регулярно передает партнерам информацию об обнаруженных компонентах, однако реакция отдельных производителей и государств пока остается недостаточной.

"Если десятки тысяч ваших компонентов регулярно находят в российских ракетах и дронах, этого уже достаточно, чтобы пересмотреть систему контроля, дистрибуции и работы с рискованными клиентами", - подчеркнул он.

В то же время чиновник признал, что санкции и экспортный контроль уже дают результат, ведь часть компонентов Россия больше не может получать. Однако, по его словам, действующих ограничений пока недостаточно, чтобы полностью перекрыть поставки технологий для российского военно-промышленного комплекса.

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 2 июля Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак на Украину.

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