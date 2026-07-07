Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам до конца лета
Словакия временно приостановила прием заявлений на оформление шенгенских виз для граждан России. До конца лета россияне смогут получить только визы для участия в спортивных мероприятиях или национальные словацкие визы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В визовом центре Словакии в РФ сообщили, что все предварительные записи на оформление туристических, гостевых и других шенгенских виз будут отменены, а заявителям вернут уплаченный сервисный сбор.
Франция и Италия остаются лидерами по количеству выданных виз
Несмотря на то, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо считают одним из наиболее лояльных к России европейских политиков, страна не была популярным направлением для получения шенгенских виз россиянами.
По данным АТОР, в 2025 году Словакия выдала гражданам РФ всего 1149 виз. Для сравнения: Италия оформила более 161 тысячи виз, Франция — более 156 тысяч, а Греция — около 59 тысяч.
В то же время статистика Европейской комиссии свидетельствует, что больше всего шенгенских виз россияне получили во Франции — около 180 тысяч. Второе место заняла Италия с 160 тысячами выданных виз, третье — Испания, которая оформила почти 100 тысяч разрешений на въезд.
Всего в прошлом году граждане России получили 618 806 шенгенских виз и заняли четвертое место среди всех стран по количеству выданных разрешений после Китая, Турции и Индии.
Страны ЕС требуют более жестких ограничений
В начале июня 2026 года коалиция из 11 европейских государств обратилась к Европейской комиссии с призывом ужесточить визовые ограничения для граждан России.
Письмо подписали Чехия, Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша и Швеция, сообщает RMF24.
В обращении отмечается, что туристические поездки россиян в страны ЕС во время войны против Украины подрывают европейскую солидарность, ослабляют санкционное давление на Москву и создают дополнительные риски для безопасности.
В Евросоюзе это письмо назвали попыткой оказать влияние на Францию, Италию и Испанию, которые по-прежнему активно выдают туристические визы гражданам России.
После этого Франция объявила, что с 15 июля прекратит принимать документы на шенгенские визы через третьих лиц, Испания увеличила срок рассмотрения заявлений до 45 дней, Италия — до 60 дней, а Венгрия временно приостановила прием документов в нескольких своих визовых центрах на территории России.
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