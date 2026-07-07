Словаччина призупинила видачу шенгенських віз росіянам до кінця літа

Словаччина тимчасово припинила прийом заяв на оформлення шенгенських віз для громадян Росії. До кінця літа росіяни зможуть отримати лише візи для участі у спортивних заходах або національні словацькі візи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Асоціація туроператорів Росії (АТОР).

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У візовому центрі Словаччини в РФ повідомили, що всі попередні записи на оформлення туристичних, гостьових та інших шенгенських віз буде скасовано, а заявникам повернуть сплачений сервісний збір.

Франція та Італія залишаються лідерами за кількістю виданих віз

Попри те, що прем'єра Словаччини Роберта Фіцо вважають одним із найбільш прихильних до Росії європейських політиків, країна не була популярним напрямком для отримання шенгенських віз росіянами.

За даними АТОР, у 2025 році Словаччина видала громадянам РФ лише 1149 віз. Для порівняння, Італія оформила понад 161 тисячу віз, Франція – понад 156 тисяч, а Греція – близько 59 тисяч.

Водночас статистика Європейської комісії свідчить, що найбільше шенгенських віз росіяни отримали у Франції – близько 180 тисяч. Друге місце посіла Італія із 160 тисячами виданих віз, третє – Іспанія, яка оформила майже 100 тисяч дозволів на в'їзд.

Загалом торік громадяни Росії отримали 618 806 шенгенських віз і посіли четверте місце серед усіх країн за кількістю виданих дозволів після Китаю, Туреччини та Індії.

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Країни ЄС вимагають жорсткіших обмежень

На початку червня 2026 року коаліція з 11 європейських держав звернулася до Європейської комісії із закликом посилити візові обмеження для громадян Росії.

Листа підписали Чехія, Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща та Швеція, передає RMF24.

У зверненні наголошується, що туристичні поїздки росіян до країн ЄС під час війни проти України підривають європейську солідарність, послаблюють санкційний тиск на Москву та створюють додаткові ризики для безпеки.

У Євросоюзі цей лист назвали спробою вплинути на Францію, Італію та Іспанію, які й надалі активно видають туристичні візи громадянам Росії.

Після цього Франція оголосила, що з 15 липня припинить приймати документи на шенгенські візи через третіх осіб, Іспанія збільшила термін розгляду заяв до 45 днів, Італія – до 60 днів, а Угорщина тимчасово зупинила прийом документів у кількох своїх візових центрах на території Росії.

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