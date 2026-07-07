Россия не готова атаковать НАТО, но стремится его дестабилизировать, – глава МИД Латвии Браже
Глава МИД Латвии Байба Браже считает, что Россия не готова к нападению на страны НАТО, однако будет пытаться ослабить Альянс посредством дестабилизации и гибридных угроз. В то же время союзники должны укреплять собственную безопасность и сотрудничество.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она заявила в ходе дискуссии "Почему Нарва не следующая и другие мифы" в рамках саммита НАТО в Анкаре.
Комментируя предположения о возможной угрозе для эстонского города Нарва, Браже подчеркнула, что в случае российской агрессии следующей целью станет не отдельный город, а весь Альянс.
"Готова ли Россия атаковать НАТО? Нет. Но хочет ли она дестабилизировать НАТО? Да, конечно", — заявила глава латвийской дипломатии.
По её словам, Россия в настоящее время сталкивается с рядом внутренних проблем, среди которых ослабленные войной вооружённые силы, ухудшение экономической ситуации и эрозия политического единства.
В то же время Браже подчеркнула, что это не должно ослаблять внимание союзников к собственной безопасности.
"Это не должно отвлекать нас от собственного укрепления, инвестиций во внутреннюю безопасность, разведывательного сотрудничества. И мы должны больше доверять НАТО", – подытожила она.
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