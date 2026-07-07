Запад рассматривает четыре сценария эскалации войны со стороны России, - Financial Times

Несмотря на ожидания Запада относительно усиления давления на Кремль, реальные возможности России для масштабной эскалации войны против Украины остаются ограниченными. В то же время западные союзники готовятся к различным сценариям развития событий в ближайшие месяцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет обозреватель Гидеон Рахман в материале для Financial Times.

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По словам автора, рост точности украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре и топливный кризис в РФ усилили ощущение, что ход войны меняется. В то же время среди западных стратегов существуют две основные оценки ситуации: одни ожидают опасной эскалации со стороны Кремля, другие считают, что ресурсы России для этого существенно ограничены.

Четыре возможных сценария

Как отмечает FT, аналитики рассматривают четыре основных варианта действий России:

усиление обычных боевых действий на фронте в Украине;

применение ядерного оружия;

прямая агрессия против стран НАТО;

активизация гибридной войны, в частности диверсий, кибератак и атак на критическую инфраструктуру.

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Издание отмечает, что Россия может увеличить количество войск на фронте, однако западные чиновники оценивают ее потери примерно в 35 тысяч убитых и раненых ежемесячно, что превышает темпы пополнения личного состава. Всеобщая мобилизация, по мнению экспертов, может вызвать негативную реакцию внутри РФ.

Ядерные угрозы утратили эффект

В материале отмечается, что хотя Кремль неоднократно угрожал применением тактического ядерного оружия, в настоящее время эти заявления воспринимаются менее серьезно. Западные чиновники считают, что Си Цзиньпин дал понять Москве, что использование ядерного оружия неприемлемо, а сам Кремль осознает риск прямого ответа Запада.

Наиболее вероятный риск - гибридная война

По мнению автора, прямое нападение России на страны НАТО остается маловероятным из-за высоких рисков для Кремля. В то же время более реалистичным сценарием является усиление гибридной войны - диверсий, кибератак и других операций против западной инфраструктуры.

Впрочем, даже такой вариант, как отмечает FT, сопряжен со значительными рисками для самой России, поскольку западные государства также располагают возможностями для ответа.

Автор делает вывод, что все возможные сценарии эскалации имеют существенные недостатки для Кремля. Несмотря на это, признаков готовности российского руководства отказаться от своих максималистских целей пока нет, поэтому Украина и ее союзники готовятся к сложному лету.

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