Европейская разведка предупредила о риске банковского кризиса в России уже в 2026 году, - Reuters

В России растёт риск масштабного банковского кризиса, который может разразиться уже в 2026 году. К такому выводу пришла разведка одного из европейских государств, подготовившая аналитический документ для европейских чиновников накануне принятия нового пакета санкций против Москвы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет европейской разведки.

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В двухстраничном документе под названием "Заметка о вероятности банковского кризиса в России в 2026 году" отмечается, что, несмотря на устойчивость российской банковской системы к санкциям после начала полномасштабного вторжения в Украину, ситуация постепенно ухудшается из-за накопления проблемных кредитов и роста долговой нагрузки на бизнес и население.

Европейская разведка указывает на скрытые риски

Авторы документа отмечают, что российские банки вынуждены активно кредитовать оборонные предприятия, ипотечные программы и другие государственные проекты на льготных условиях. В то же время правительственные программы поддержки, реструктуризация кредитов и государственные субсидии лишь маскируют реальное состояние финансовой системы.

"Ситуация создает иллюзию динамичной экономики, которая на самом деле скрывает взрывоопасную ситуацию, которую может спровоцировать экономический шок — например, амбициозный пакет санкций против банков", — говорится в отчете.

По оценкам авторов документа, около 10% корпоративных кредитов уже являются сомнительными, что существенно больше, чем годом ранее. В некоторых крупных банках доля проблемных кредитов физических лиц в 2025 году достигла 15%.

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Банкротств становится больше, а долги населения растут

В Reuters отмечают, что в течение 2025 года более 500 тысяч россиян официально объявили о банкротстве. Это почти на треть больше, чем годом ранее.

Кроме того, государственные кредитные программы привели к тому, что более 13 миллионов граждан России одновременно имеют как минимум три кредита.

Второй по величине банк страны — ВТБ — уже заявил о намерении увеличить резервы для покрытия возможных кредитных убытков. В то же время объем наличных средств вне банковской системы за год вырос более чем на 17% и превысил 19 триллионов рублей, что дополнительно усиливает давление на финансовый сектор.

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В Центробанке РФ отрицают угрозу

Заместитель председателя Центробанка России Филипп Габуня заявил, что ситуация в финансовом секторе якобы остается под контролем. По его словам, капитальный буфер банков находится на самом высоком уровне за последние три года, а доля проблемных корпоративных кредитов удерживается на уровне около 4%.

В то же время аналитик Macro Advisory Крис Уэйфер считает, что российская экономика уже находится в состоянии стагнации. Однако, по его мнению, масштабные государственные расходы на оборону пока сдерживают наступление полноценного финансового кризиса, а часть азиатских партнеров России продолжает игнорировать западные санкции.

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