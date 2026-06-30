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Новости Состояние российской экономики
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Россияне массово экономят на еде и одежде из-за войны, - СВР

Война заставляет россиян экономить на одежде и еде

Война РФ против Украины вызвала кризис в России. Часть россиян вынуждена экономить на еде и одежде.

Об этом пишет Служба внешней разведки, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, последние социологические исследования (в частности, опросы Prognosis и Shopper’s) показывают, что 34% россиян вынуждены экономить на еде, присоединившись к 47% тех, кто и раньше экономил.

"На фоне стагнации реальных доходов и колоссальных расходов на содержание оккупационной армии рядовой россиянин оказался под давлением топливного кризиса, опережающего роста цен на топливо, жилищно-коммунальные услуги и дефицита импортных товаров", - рассказали в разведке.

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Также под ударом оказалась базовая корзина. 

"По официальным (традиционно заниженным) данным "Росстата", годовая инфляция по отдельным позициям, таким как огурцы или говядина, измеряется двузначными цифрами, а сами россияне отмечают тотальное подорожание молочных продуктов и фруктов.

Попытки населения выжить в этих условиях выглядят унизительно: самым популярным трендом стал переход на самые дешевые суррогаты под собственными марками дискаунтеров и полный отказ от обычных сладостей или фруктов вне сезона", - говорится в сообщении.

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Вымывается и "средний класс". Так, россияне массово отказываются от покупки одежды (28% + 54%, которые экономили ранее), переходят на самые дешевые китайские реплики на маркетплейсах или годами не обновляют гардероб (43%).

Сфера услуг и общественного питания переживает глубокий спад: большинство граждан закрыли для себя двери кафе и ресторанов (61%), а отказ от ежедневного кофе с собой (39%) или переход на домашние "лоточки" на работу (28%) стали новой нормой выживания в условиях военного времени.

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Автор: 

россия (98106) СВР (241) экономика (3852)
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Топ комментарии
+5
це нічого не значить, тамошні барани покірно будуть йти на убій
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30.06.2026 09:31 Ответить
+5
а у нас жирують,середня зарплатня росте,економіка аж на 0,9% на день зросла й впала,фермерів повитягали воювати замість ухилянтів.....добре як в загалі буде що жерти
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30.06.2026 09:53 Ответить
+4
Хоч добре,що тут настав "КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ
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30.06.2026 09:22 Ответить

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