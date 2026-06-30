Россияне массово экономят на еде и одежде из-за войны, - СВР
Война РФ против Украины вызвала кризис в России. Часть россиян вынуждена экономить на еде и одежде.
Об этом пишет Служба внешней разведки, сообщает Цензор.НЕТ.
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Так, последние социологические исследования (в частности, опросы Prognosis и Shopper’s) показывают, что 34% россиян вынуждены экономить на еде, присоединившись к 47% тех, кто и раньше экономил.
"На фоне стагнации реальных доходов и колоссальных расходов на содержание оккупационной армии рядовой россиянин оказался под давлением топливного кризиса, опережающего роста цен на топливо, жилищно-коммунальные услуги и дефицита импортных товаров", - рассказали в разведке.
Также под ударом оказалась базовая корзина.
"По официальным (традиционно заниженным) данным "Росстата", годовая инфляция по отдельным позициям, таким как огурцы или говядина, измеряется двузначными цифрами, а сами россияне отмечают тотальное подорожание молочных продуктов и фруктов.
Попытки населения выжить в этих условиях выглядят унизительно: самым популярным трендом стал переход на самые дешевые суррогаты под собственными марками дискаунтеров и полный отказ от обычных сладостей или фруктов вне сезона", - говорится в сообщении.
Вымывается и "средний класс". Так, россияне массово отказываются от покупки одежды (28% + 54%, которые экономили ранее), переходят на самые дешевые китайские реплики на маркетплейсах или годами не обновляют гардероб (43%).
Сфера услуг и общественного питания переживает глубокий спад: большинство граждан закрыли для себя двери кафе и ресторанов (61%), а отказ от ежедневного кофе с собой (39%) или переход на домашние "лоточки" на работу (28%) стали новой нормой выживания в условиях военного времени.
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