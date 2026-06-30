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Новини Стан російської економіки
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Росіяни масово економлять на їжі та одязі через війну, - СЗР

Війна змушує росіян економити на одязі та їжі

Війна РФ проти України запустила кризу у Росії. Частина росіян змушені економити на їжі та одязі.

Про це пише Служба зовнішньої розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, останні соціологічні дослідження (зокрема опитування Prognosis та Shopper’s) свідчать, що 34% росіян змушені економити на їжі, приєднавшись до 47% тих, котрі й раніше економили.

2На тлі стагнації реальних доходів та колосальних витрат на утримання окупаційної армії пересічний росіянин опинився під пресом паливної кризи, випереджального зростання цін на паливо, житлово-комунальних послуг та дефіциту імпортних товарів", - пояснили у розвідці.

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Також під ударом опинився базовий кошик. 

"За офіційними (традиційно заниженими) даними "росстату", річна інфляція на окремі позиції, як-от огірки чи яловичина, вимірюється двозначними цифрами, а самі росіяни фіксують тотальне подорожчання молочки та фруктів.

Спроби населення вижити в цих умовах виглядають принизливо: найпопулярнішим трендом став перехід на найдешевші сурогати під власними марками дискаунтерів та повна відмова від звичайних солодощів чи фруктів поза сезоном", - йдеться в повідомленні.

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Вимивається і "середній клас". Так, росіяни масово відмовляються від купівлі одягу (28% + 54%, які економили раніше), переходять на найдешевші китайські репліки на маркетплейсах або роками не оновлюють гардероб (43%).

Сфера послуг та громадського харчування переживає глибоке піке: більшість громадян закрила для себе двері кафе та ресторанів (61%), а відмова від щоденної кави з собою (39%) чи перехід на домашні "лоточки" на роботу (28%) стали новою нормою виживання в умовах воєнного часу.

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Автор: 

росія (70652) СЗР Служба зовнішньої розвідки (231) економіка (1087)
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Топ коментарі
+5
це нічого не значить, тамошні барани покірно будуть йти на убій
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30.06.2026 09:31 Відповісти
+5
а у нас жирують,середня зарплатня росте,економіка аж на 0,9% на день зросла й впала,фермерів повитягали воювати замість ухилянтів.....добре як в загалі буде що жерти
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30.06.2026 09:53 Відповісти
+4
Хоч добре,що тут настав "КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ
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30.06.2026 09:22 Відповісти

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