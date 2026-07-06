Європейська розвідка попередила про ризик банківської кризи в Росії вже у 2026 році, - Reuters

У Росії зростає ризик масштабної банківської кризи, яка може розгорнутися вже у 2026 році. До такого висновку дійшла розвідка однієї з європейських держав, яка підготувала аналітичний документ для європейських чиновників напередодні ухвалення нового пакета санкцій проти Москви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на звіт європейської розвідки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У двосторінковому документі під назвою "Нотатка про ймовірність банківської кризи в Росії у 2026 році" зазначається, що попри стійкість російської банківської системи до санкцій після початку повномасштабного вторгнення в Україну, ситуація поступово погіршується через накопичення проблемних кредитів і зростання боргового навантаження на бізнес та населення.

Європейська розвідка вказує на приховані ризики

Автори документа зазначають, що російські банки змушені активно кредитувати оборонні підприємства, іпотечні програми та інші державні проєкти за пільговими умовами. Водночас урядові програми підтримки, реструктуризація позик і державні субсидії лише приховують реальний стан фінансової системи.

"Ситуація створює ілюзію динамічної економіки, яка насправді приховує вибухову ситуацію, яку може спровокувати економічний шок — наприклад, амбітний пакет санкцій проти банків", – йдеться у звіті.

За оцінками авторів документа, близько 10% корпоративних кредитів уже є сумнівними, що суттєво більше, ніж роком раніше. У деяких великих банках частка проблемних кредитів фізичних осіб у 2025 році сягнула 15%.

Читайте: Росіяни масово економлять на їжі та одязі через війну, - СЗР

Банкрутств стає більше, а борги населення зростають

У Reuters зазначають, що протягом 2025 року понад 500 тисяч росіян офіційно оголосили про банкрутство. Це майже на третину більше, ніж роком раніше.

Крім того, державні кредитні програми призвели до того, що понад 13 мільйонів громадян Росії одночасно мають щонайменше три кредити.

Другий за величиною банк країни – ВТБ – уже заявив про намір збільшити резерви для покриття можливих кредитних збитків. Водночас обсяг готівки поза банківською системою за рік зріс більш ніж на 17% і перевищив 19 трильйонів рублів, що додатково посилює тиск на фінансовий сектор.

Також читайте: Російська економіка буксує під тиском війни, але досі далека від краху, - The Economist

У Центробанку РФ заперечують загрозу

Заступник голови Центробанку Росії Філіпп Габуня заявив, що ситуація у фінансовому секторі нібито залишається контрольованою. За його словами, капітальний буфер банків перебуває на найвищому рівні за останні три роки, а частка проблемних корпоративних кредитів утримується на рівні близько 4%.

Водночас аналітик Macro Advisory Кріс Уейфер вважає, що російська економіка вже перебуває у стані стагнації. Проте, на його думку, масштабні державні витрати на оборону поки що стримують настання повноцінної фінансової кризи, а частина азійських партнерів Росії продовжує ігнорувати західні санкції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії закриють серійне виробництво "лімузинів Путіна" через збитки