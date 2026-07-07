Захід розглядає чотири сценарії ескалації війни з боку Росії, - Financial Times

Попри очікування Заходу щодо посилення тиску на Кремль, реальні можливості Росії для масштабної ескалації війни проти України залишаються обмеженими. Водночас західні союзники готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише оглядач Гідеон Рахман у матеріалі для Financial Times.

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За словами автора, зростання точності українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі та паливна криза в РФ посилили відчуття, що перебіг війни змінюється. Водночас серед західних стратегів існують дві основні оцінки ситуації: одні очікують небезпечної ескалації з боку Кремля, інші вважають, що ресурси Росії для цього суттєво обмежені.

Чотири можливі сценарії

Як зазначає FT, аналітики розглядають чотири основні варіанти дій Росії:

посилення звичайних бойових дій на фронті в Україні;

застосування ядерної зброї;

пряма агресія проти країн НАТО;

активізація гібридної війни, зокрема диверсій, кібератак і атак на критичну інфраструктуру.

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Видання зазначає, що Росія може збільшити кількість військ на фронті, однак західні чиновники оцінюють її втрати приблизно у 35 тисяч убитих і поранених щомісяця, що перевищує темпи поповнення особового складу. Загальна мобілізація, на думку експертів, може викликати негативну реакцію всередині РФ.

Ядерні погрози втратили ефект

У матеріалі наголошується, що хоча Кремль неодноразово погрожував застосуванням тактичної ядерної зброї, нині ці заяви сприймаються менш серйозно. Західні посадовці вважають, що Сі Цзіньпін дав зрозуміти Москві, що використання ядерної зброї є неприйнятним, а сам Кремль усвідомлює ризик прямої відповіді Заходу.

Найімовірніший ризик - гібридна війна

На думку автора, прямий напад Росії на країни НАТО залишається малоймовірним через високі ризики для Кремля. Водночас більш реалістичним сценарієм є посилення гібридної війни - диверсій, кібератак та інших операцій проти західної інфраструктури.

Втім, навіть такий варіант, як зазначає FT, несе значні ризики для самої Росії, оскільки західні держави також мають можливості для відповіді.

Автор підсумовує, що всі можливі сценарії ескалації мають суттєві недоліки для Кремля. Попри це, ознак готовності російського керівництва відмовитися від своїх максималістських цілей поки немає, тому Україна та її союзники готуються до складного літа.

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