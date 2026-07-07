Росія не готова атакувати НАТО, але прагне його дестабілізувати, – глава МЗС Латвії Браже

Очільниця МЗС Латвії Байба Браже вважає, що Росія не готова атакувати країни НАТО, проте намагатиметься послабити Альянс через дестабілізацію та гібридні загрози. Водночас союзники мають посилювати власну безпеку та співпрацю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це вона сказала під час дискусії "Чому Нарва не наступна та інші міфи" на полях саміту НАТО в Анкарі.

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Коментуючи припущення про можливу загрозу для естонського міста Нарва, Браже наголосила, що у разі російської агресії наступною ціллю буде не окреме місто, а весь Альянс.

"Чи готова Росія атакувати НАТО? Ні. Але чи хоче вона дестабілізувати НАТО? Так, звісно", – заявила очільниця латвійської дипломатії.

За її словами, Росія нині стикається з низкою внутрішніх проблем, серед яких ослаблені війною збройні сили, погіршення економічної ситуації та ерозія політичної єдності.

Водночас Браже наголосила, що це не повинно послаблювати увагу союзників до власної безпеки.

"Це не повинно відволікати нас від власного посилення, інвестицій у внутрішню безпеку, розвідувальну співпрацю. І ми повинні більше довіряти НАТО", – підсумувала вона.

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