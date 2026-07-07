Использовал электрошок и совершал сексуальное насилие: бывшему "начальнику изолятора" из Новой Каховки объявлено подозрение

Следователи полиции Херсонской области заочно предъявили подозрение коллаборационисту, который вместе с российскими военными жестоко пытал и совершал сексуальное насилие в отношении жительницы Новой Каховки. Злоумышленнику инкриминируют нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным следствия, военным преступником оказался 47-летний местный житель. Во время оккупации города он пошел на сотрудничество с врагом и занял должность "начальника изолятора", а позже - "и.о. командира комендантского взвода".

Преступление произошло в июне 2022 года. Фигурант вместе с как минимум 11 российскими военнослужащими ворвался в квартиру 56-летней местной жительницы. Предатель сразу ударил женщину рукояткой пистолета по голове, от чего она потеряла сознание.

После обыска пострадавшую задержали и доставили в захваченное здание районного отдела СБУ. Там женщину подвергли жестоким пыткам, пытаясь выбить информацию о её возможном сотрудничестве с Силами обороны Украины.

"В течение нескольких часов женщину пытали электрическим током через провода, присоединенные к пальцам рук и ног, мочкам ушей, а также к груди, что является проявлением сексуального насилия", - отметили в полиции.

После пыток пострадавшую содержали в нечеловеческих, антисанитарных условиях без надлежащего питания и места для сна вплоть до сентября 2022 года.

Правовая квалификация и предварительные приговоры

На основании собранных доказательств следователи полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры заочно сообщили фигуранту о подозрении - жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители отмечают, что этот коллаборационист уже хорошо известен правосудию:

Ранее он был приговорен к 15 годам лишения свободы за коллаборационную деятельность.

В отношении него в суд уже направлено обвинительное заключение по другим статьям Уголовного кодекса Украины.

Теперь за совершенные военные преступления и издевательства над гражданской женщиной предателю грозит дополнительный суровый срок заключения.

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