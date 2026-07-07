Бив струмом та вчиняв сексуальне насильство: колишньому "начальнику ізолятора" з Нової Каховки оголошено про підозру

Слідчі поліції Херсонщини заочно повідомили про підозру колаборанту, який разом із російськими військовими жорстоко катував та вчиняв сексуальне насильство щодо жительки Нової Каховки. Зловмиснику інкримінують порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, воєнним злочинцем виявився 47-річний місцевий житель. Під час окупації міста він пішов на співпрацю з ворогом і обійняв посаду "начальника ізолятора", а пізніше - "т.в.о. командира комендантського взводу".

Злочин стався у червні 2022 року. Фігурант разом із щонайменше 11 російськими військовослужбовцями увірвався до помешкання 56-річної місцевої жительки. Зрадник одразу вдарив жінку руків’ям пістолета по голові, від чого вона знепритомніла.

Після обшуку потерпілу затримали та доставили до захопленої будівлі районного відділу СБУ. Там жінку піддали жорстоким катуванням, намагаючись вибити інформацію про її можливу співпрацю із Силами оборони України.

"Упродовж кількох годин жінку катували електричним струмом через дроти, під’єднані до пальців рук і ніг, мочок вух, а також до грудей, що є проявом сексуального насильства", - зазначили в поліції.

Після тортур постраждалу тримали в нелюдських, антисанітарних умовах без належного харчування та місця для сну аж до вересня 2022 року.

Правова кваліфікація та попередні вироки

На підставі зібраних доказів слідчі поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури заочно повідомили фігуранту про підозру, - жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Правоохоронці наголошують, що цей колаборант уже добре відомий правосуддю:

Раніше його було засуджено до 15 років позбавлення волі за колабораційну діяльність.

Щодо нього до суду вже скеровано обвинувальний акт за іншими статтями Кримінального кодексу України.

Тепер за вчинені воєнні злочини та знущання над цивільною жінкою зраднику загрожує додатковий суворий термін ув'язнення.

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