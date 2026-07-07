В Україні накрили наркомережу із лабораторіями у 5 областях з доходом у 80 мільйонів. ФОТОрепортаж

Нацполіція ліквідувала масштабне злочинне угруповання, яке організувало наркоосередки з багатомільйонними прибутками.

Учасники злочинного угруповання налагодили роботу наркосиндикату з повним циклом виготовлення та розповсюдження власними мережами заборонених речовин, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Працювали спільники по всій країні, а вузлові центри "управління" зосередили в Дніпропетровські, Одеській, Харківській, Вінницькій та Київській областях. Дохід лише з однієї лабораторії складав щонайменше 80 мільйонів гривень щомісяця.

Розробили бізнес-схему 23-річна мешканка Одещини – раніше підозрювана за наркозлочини, та 25-річний киянин. Обоє наразі перебувають за кордоном.

Для масштабування "наркобізнесу" спільники створили наркоосередки у п’яти регіонах країни, де залучені виконавці під управлінням "старшого" здійснювали злочинний промисел.

Охочих придбати наркотики підшукували через власний інтернет-магазин з широким асортиментом.

Товар пересилали поштою у різні куточки країни, або передавали пакунок через "закладки" у визначених місцях.

Психотропні речовини зловмисники отримували з власної нарколабораторії, якою опікувався один з учасників злочинної організації.

Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили близько 30 кілограмів й 200 літрів вже готових наркотиків та психотропів, а також прекурсорів, призначених для виготовлення приблизно ще 1 тонни заборонених речовин.

За результатами проведеної спецоперації дев’ятьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру, двом з яких - заочно.













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