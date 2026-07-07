Поліція Закарпаття спільно з ЄС ліквідувала канал контрабанди наркотиків у Європу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Закарпаття з іноземними партнерами провела спецоперацію зі знешкодження каналу, яким у кілька країн Європи постачали партії метамфетаміну та кокаїну

Результатом масштабної спецоперації стало викриття мережі, ключовими учасниками якої є 20 наркодилерів, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Документування злочинної діяльності наркоділків оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю розпочали ще у квітні 2025 року. У ході розслідування встановлено, що злочинна організація мала чітку структуру та була поділена на кілька окремих груп, кожна з яких діяла під керівництвом свого наставника.

До складу першої групи входили 47-річний організатор з Ужгорода та двоє виконавців віком 27 і 44 роки. Вони транспортували "товар" рейсовими автобусами, ховаючи кілограми наркотиків у дитячих іграшках та у валізах з особистими речами.

Другу групу очолював 53-річний мукачівець, який, за оперативною інформацією, раніше мав статус так званого "кримінального авторитета" на прізвисько "Москаль". Разом із ним діяли чоловік та жінка з Мукачівщини, які перевозили наркотовар через державні кордони на власному автомобілі, ретельно маскуючи під побутову хімію.

Крім цього, правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливого використання безпілотних літальних апаратів для переміщення наркотичних засобів через державний кордон.

Ключовими фігурами цієї наркомережі були шестеро громадян України, які координували злочинну діяльність із-за кордону.

Серед затриманих є особи з багатим кримінальним минулим, а також наближені до одного із колишніх нардепів. Водночас до злочинної мережі входили й люди, які зовні вели цілком законний спосіб життя. Наприклад, блогер, учитель в школі та депутат сільради, який публічно позиціонував себе як активний борець із наркоторгівлею.

У результаті спільної міжнародної спецоперації правоохоронці викрили та затримали 20 учасників транснаціонального угруповання - 8 на території України, 4 в Чехії та ще 8 у Словаччині.





















Одночасно на території трьох країн проведено 113 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та осіб, які можуть бути причетними до їхньої діяльності.

Під час слідчих дій вилучено понад 5,5 кілограма метамфетаміну та майже 300 грамів кокаїну, які учасники мережі готували для подальшого збуту. За цінами "чорного ринку" вартість вилучених наркотичних засобів сягає майже 13 мільйонів гривень.

Наразі затриманим повідомлено про підозру.

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