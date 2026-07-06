На Одещині прикордонники затримали пару, яка намагалася переправити ухилянта до Молдови за $1500. ФОТОрепортаж

Оперативники Подільського загону викрили пару, яка намагалася незаконно переправити військовозобов’язаного до Молдови.

Встановлено, що 32-річний та 48-річна жителі Одещини "плідно" співпрацювали з адміном телеграм-каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За вказівкою останнього зловмисники підібрали клієнта в місті Одеса та попрямували з ним до прикордоння. Аби не натрапити на контрольні пости прикордонників, жінка їхала попереду та оглядала маршрут, а чоловік слідував позаду з пасажиром.

В одному з населених пунктів Роздільнянського району, після передачі завдатку в розмірі 1500 доларів США, клієнт пересів в авто до жінки, яка мала довести його до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

Однак їхнім протиправним намірам завадили прикордонники.

Правоохоронці вилучили транспортні засоби, грошові кошти та мобільні телефони.

Пособникам організатора повідомлено про підозру у вчиненні злочину, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі понад 266 тисяч гривень та нічного домашнього арешту.











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