На Одещині прикордонники затримали пару, яка намагалася переправити ухилянта до Молдови за $1500. ФОТОрепортаж
Оперативники Подільського загону викрили пару, яка намагалася незаконно переправити військовозобов’язаного до Молдови.
Встановлено, що 32-річний та 48-річна жителі Одещини "плідно" співпрацювали з адміном телеграм-каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
За вказівкою останнього зловмисники підібрали клієнта в місті Одеса та попрямували з ним до прикордоння. Аби не натрапити на контрольні пости прикордонників, жінка їхала попереду та оглядала маршрут, а чоловік слідував позаду з пасажиром.
В одному з населених пунктів Роздільнянського району, після передачі завдатку в розмірі 1500 доларів США, клієнт пересів в авто до жінки, яка мала довести його до придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.
Однак їхнім протиправним намірам завадили прикордонники.
Правоохоронці вилучили транспортні засоби, грошові кошти та мобільні телефони.
Пособникам організатора повідомлено про підозру у вчиненні злочину, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі понад 266 тисяч гривень та нічного домашнього арешту.
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