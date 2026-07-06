В Одесской области пограничники задержали пару, которая пыталась переправить уклониста в Молдову за $1500. ФОТОРЕПОРТАЖ

Оперативники Подольского отряда разоблачили пару, которая пыталась незаконно переправить военнообязанного в Молдову.

Установлено, что 32-летний и 48-летняя жительницы Одесской области "плодотворно" сотрудничали с администратором Telegram-канала, сообщает Цензор.НЕТ.

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По указанию последнего злоумышленники подобрали клиента в Одессе и направились с ним к границе. Чтобы не наткнуться на контрольные посты пограничников, женщина ехала впереди и осматривала маршрут, а мужчина следовал сзади с пассажиром.

В одном из населенных пунктов Раздельнянского района, после передачи задатка в размере 1500 долларов США, клиент пересел в машину к женщине, которая должна была довезти его до приднестровского участка украинско-молдавской границы.

Однако их противоправным намерениям помешали пограничники.

Правоохранители изъяли транспортные средства, денежные средства и мобильные телефоны.

Пособникам организатора сообщено о подозрении в совершении преступления, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 266 тысяч гривен и ночного домашнего ареста.











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