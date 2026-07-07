Полиция Закарпатья совместно с ЕС ликвидировала канал контрабанды наркотиков в Европу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полиция Закарпатья совместно с иностранными партнерами провела спецоперацию по ликвидации канала, по которому в несколько стран Европы поставлялись партии метамфетамина и кокаина

Результатом масштабной спецоперации стало раскрытие сети, ключевыми участниками которой являются 20 наркодилеров, передает Цензор.НЕТ.

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Документирование преступной деятельности наркоторговцев оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью начали еще в апреле 2025 года. В ходе расследования установлено, что преступная организация имела четкую структуру и была разделена на несколько отдельных групп, каждая из которых действовала под руководством своего наставника.

В состав первой группы входили 47-летний организатор из Ужгорода и двое исполнителей в возрасте 27 и 44 лет. Они перевозили "товар" рейсовыми автобусами, пряча килограммы наркотиков в детских игрушках и в чемоданах с личными вещами.

Вторую группу возглавлял 53-летний житель Мукачево, который, по оперативной информации, ранее имел статус так называемого "криминального авторитета" по прозвищу "Москаль". Вместе с ним действовали мужчина и женщина из Мукачевского района, которые перевозили наркотовар через государственные границы на собственном автомобиле, тщательно маскируя его под бытовую химию.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию о возможном использовании беспилотных летательных аппаратов для перемещения наркотических средств через государственную границу.

Ключевыми фигурами этой наркосети были шестеро граждан Украины, которые координировали преступную деятельность из-за рубежа.

Среди задержанных есть лица с богатым криминальным прошлым, а также приближенные к одному из бывших народных депутатов. В то же время в преступную сеть входили и люди, которые внешне вели вполне законный образ жизни. Например, блогер, школьный учитель и депутат сельсовета, который публично позиционировал себя как активного борца с наркоторговлей.

В результате совместной международной спецоперации правоохранители разоблачили и задержали 20 участников транснациональной группировки - 8 на территории Украины, 4 в Чехии и еще 8 в Словакии.





















Одновременно на территории трех стран проведено 113 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и лиц, которые могут быть причастны к их деятельности.

В ходе следственных действий изъято более 5,5 килограмма метамфетамина и почти 300 граммов кокаина, которые участники сети готовили для дальнейшего сбыта. По ценам "черного рынка" стоимость изъятых наркотических средств достигает почти 13 миллионов гривен.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении.

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