В Украине раскрыли наркосеть с лабораториями в 5 областях с доходом в 80 миллионов. ФОТОрепортаж

Нацполиция ликвидировала крупную преступную группировку, организовавшую наркопритоны с многомиллионными доходами.

Участники преступной группировки наладили работу наркосиндиката с полным циклом изготовления и распространения запрещенных веществ через собственные сети, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Сообщники действовали по всей стране, а узловые центры "управления" были сосредоточены в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Винницкой и Киевской областях. Доход только от одной лаборатории составлял не менее 80 миллионов гривен ежемесячно.

Бизнес-схему разработали 23-летняя жительница Одесской области — ранее подозреваемая в наркопреступлениях — и 25-летний киевлянин. Оба в настоящее время находятся за границей.

Для расширения "наркобизнеса" сообщники создали наркопритоны в пяти регионах страны, где привлеченные исполнители под руководством "старшего" занимались преступной деятельностью.

Желающих приобрести наркотики подбирали через собственный интернет-магазин с широким ассортиментом.

Товар отправляли по почте в разные уголки страны или передавали посылку через "закладки" в определённых местах.

Психотропные вещества злоумышленники получали из собственной нарколаборатории, которой занимался один из участников преступной организации.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли около 30 килограммов и 200 литров готовых наркотиков и психотропных веществ, а также прекурсоров, предназначенных для изготовления примерно еще 1 тонны запрещенных веществ.

По итогам проведенной спецоперации девяти участникам преступной группировки сообщено о подозрении, двум из которых — заочно.













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