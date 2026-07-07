49 человек попали в больницу после купания в озере на Львовщине, - Центр контроля и профилактики заболеваний

Во Львовской области в больницу госпитализировали 49 человек, в том числе 42 ребенка, после отдыха на озере Задорожное. Специалисты подтвердили, что причиной массового заболевания стала ротавирусная инфекция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По состоянию на 7 июля за медицинской помощью обратились 49 человек, из которых 42 – дети. Все они отдыхали на озере Задорожное в период с 26 июня по 1 июля, преимущественно на общественном пляже Тростянецкой общины.

Пострадавших госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу. По словам медиков, пациенты поступали в тяжелом состоянии с высокой температурой, тошнотой, рвотой, болями в животе и расстройствами пищеварения. Самому младшему госпитализированному всего один год.

Лабораторные исследования подтвердили, что возбудителем заболевания стала ротавирусная инфекция.

После вспышки заболевания купание в озере Задорожное официально запретили. Эпидемиологи и специалисты Центра контроля и профилактики заболеваний продолжают мониторинг ситуации и проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.

По факту нарушения санитарных правил и норм правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление причин массового заболевания и всех обстоятельств инцидента.

Читайте: В Украине за три месяца выявили 63 случая хантавируса, - ЦГЗ