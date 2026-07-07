49 людей потрапили до лікарні після купання в озері на Львівщині, - Центр контролю та профілактики хвороб

На Львівщині до лікарні госпіталізували 49 людей, серед яких 42 дитини, після відпочинку на озері Задорожнє. Фахівці підтвердили, що причиною масового захворювання стала ротавірусна інфекція.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

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Станом на 7 липня по медичну допомогу звернулися 49 людей, із яких 42 – діти. Усі вони відпочивали на озері Задорожнє в період із 26 червня по 1 липня, переважно на громадському пляжі Тростянецької громади.

Постраждалих госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. За словами медиків, пацієнти надходили у важкому стані з високою температурою, нудотою, блюванням, болем у животі та розладами травлення. Наймолодшому госпіталізованому лише один рік.

Лабораторні дослідження підтвердили, що збудником захворювання стала ротавірусна інфекція.

Після спалаху захворювання купання в озері Задорожнє офіційно заборонили. Епідеміологи та фахівці Центру контролю та профілактики хвороб продовжують моніторинг ситуації та проводять необхідні протиепідемічні заходи.

За фактом порушення санітарних правил і норм правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Триває встановлення причин масового захворювання та всіх обставин інциденту.

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