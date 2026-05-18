В Україні за три місяці виявили 63 випадки хантавірусу, - ЦГЗ

У ЦГЗ повідомили, у яких областях фіксують випадки хантавірусу

В Україні за перші три місяці 2026 року зареєстрували 63 випадки зараження хантавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Центр громадського здоров’я повідомив журналістам.

У ЦГЗ зазначили, що йдеться про штами хантавірусу, які передаються від гризунів до людини.

Найбільше випадків у 2026 році зафіксували у Сумській області – 58.

Ще три випадки виявили у Чернігівській області та по одному – у Кіровоградській і Вінницькій.

Яка ситуація була раніше

У 2025 році в Україні зареєстрували 436 випадків зараження хантавірусом.

Із них 428 випадків були у Сумській області, ще по два – у Львівській та Чернігівській, а також по одному – у Харківській та Черкаській областях.

У 2024 році в Україні виявили три випадки хантавірусу, а у 2023 році – також три.

У Центрі громадського здоров’я наголосили, що штам Andes, який може передаватися від людини до людини, в Україні ніколи не фіксували.

щури ? )))

зуб даю - всі в Zельоной ОПі на Банковій)
показати весь коментар
18.05.2026 17:21
до 2019 р. в Україні такої ЗЄрази не було....

.
показати весь коментар
18.05.2026 17:28
Припиняйте цю лякалку.
показати весь коментар
18.05.2026 17:33
Не лякалку, а психопатичну епідемію...а хантавірус гемморагічна гарячка з нирковим синдромом (в народі мишача лихоманка) був, є і буде
показати весь коментар
18.05.2026 18:08
Вони що досі людей за дебілів держуть? З барановірусом не вийшло всіх відвакцинувати, вигадали новий фейк для тупого стада...
показати весь коментар
18.05.2026 17:33
Барановірус-це ковід ? І він теж фейк ? Мої 3 тижня у лікарні з ковідом з цим фейком не погодяться. Можете ще про цей фейк поцікавитися, наприклад, у Марина Нєчаєва.
показати весь коментар
18.05.2026 18:23
Ну так в мене родич помер від ковіду в 2002 році, і була пандемія, але чомусь з ковідобісся ніхто не робив (крім кнр), і не обмежували права людей..і пандемія пройшла сама собою
показати весь коментар
18.05.2026 18:44
так ВОЗ виписав інструкцію в лікарнях не лічити людей від КОВІДу антибіотиками. щоб побільше помирало. тільки гормональні . нащастя ваші родичі вижили. повезло. я вже здихав приймаючи живодерське лікування. втік з лікарні .мені нормальний лікарь призначив курс з антибіотикми та гормонами я вижив . так що якось так. той ковід придумали щоб людей взяти під контроль. кюаркоди , маски, ці звіти про померлих.... була задача вкрай залякати людей. це їм вдалося. зараз війна такіх звітів ніхто не видає.
показати весь коментар
18.05.2026 18:49
Вірусне захворювання лікувати антибіотиками? Просто у лікарів нічого іншого не було. Антибіотики на віруси ніяк не впливають, то не лікар а Ваша імунна система перемогла.
показати весь коментар
18.05.2026 19:27
мобілізовані парашні ханти занесли! ще при довбаному совкові, мансі вже з мочінням манту завжди гадили! )))
показати весь коментар
18.05.2026 18:07
Скоріше не мансі, а мордва, чуваші, калмики та орки з Орська
показати весь коментар
18.05.2026 18:11
та да. просто стьоб по можливих поясненнях від *****"мединських". ханти та мансі запам'ятались по диких совкових турпоходах як чудові гостинні люди, споєні парашниками ((
показати весь коментар
18.05.2026 18:19
Сумська область - як Швейцарія, кожний другий відпочиває на круїзних лайнерах.
показати весь коментар
18.05.2026 19:15
Потрібно оголосити повноцінний карантин. Ой, а що ж тоді тцк буде робити ,?
показати весь коментар
18.05.2026 19:28
дурноватый зелёнорылый ляшко опять выскочил в массы
показати весь коментар
18.05.2026 19:39
 
 