В Україні за три місяці виявили 63 випадки хантавірусу, - ЦГЗ
В Україні за перші три місяці 2026 року зареєстрували 63 випадки зараження хантавірусом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Центр громадського здоров’я повідомив журналістам.
У ЦГЗ зазначили, що йдеться про штами хантавірусу, які передаються від гризунів до людини.
Найбільше випадків у 2026 році зафіксували у Сумській області – 58.
Ще три випадки виявили у Чернігівській області та по одному – у Кіровоградській і Вінницькій.
Яка ситуація була раніше
У 2025 році в Україні зареєстрували 436 випадків зараження хантавірусом.
Із них 428 випадків були у Сумській області, ще по два – у Львівській та Чернігівській, а також по одному – у Харківській та Черкаській областях.
У 2024 році в Україні виявили три випадки хантавірусу, а у 2023 році – також три.
У Центрі громадського здоров’я наголосили, що штам Andes, який може передаватися від людини до людини, в Україні ніколи не фіксували.
