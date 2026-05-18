РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8600 посетителей онлайн
Новости Вирус на круизном лайнере
1 009 9

В Украине за три месяца выявили 63 случая хантавируса, - ЦОЗ

В ЦОЗ сообщили, в каких областях фиксируются случаи хантавируса

В Украине за первые три месяца 2026 года зарегистрировано 63 случая заражения хантавирусом.

Как передаетЦензор.НЕТ, об этом Центр общественного здоровья сообщил журналистам.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В ЦОЗ отметили, что речь идет о штаммах хантавируса, которые передаются от грызунов человеку.

Больше всего случаев в 2026 году зафиксировали в Сумской области – 58.

Еще три случая выявили в Черниговской области и по одному – в Кировоградской и Винницкой.

Читайте: Одного из украинцев эвакуируют с лайнера, где вспыхнул хантавирус - МИД

Какова была ситуация ранее

В 2025 году в Украине зарегистрировали 436 случаев заражения хантавирусом.

Из них 428 случаев были в Сумской области, еще по два — во Львовской и Черниговской, а также по одному — в Харьковской и Черкасской областях.

В 2024 году в Украине выявили три случая хантавируса, а в 2023 году — также три.

В Центре общественного здоровья подчеркнули, что штамм Andes, который может передаваться от человека к человеку, в Украине никогда не фиксировали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцину против хантавируса, который распространяется по миру, годами не могут создать из-за недостатка финансирования

Автор: 

вирус (564) инфекции (151) Украина (44370)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
щури ? )))

зуб даю - всі в Zельоной ОПі на Банковій)
показать весь комментарий
18.05.2026 17:21 Ответить
до 2019 р. в Україні такої ЗЄрази не було....

.
показать весь комментарий
18.05.2026 17:28 Ответить
Припиняйте цю лякалку.
показать весь комментарий
18.05.2026 17:33 Ответить
Не лякалку, а психопатичну епідемію...а хантавірус гемморагічна гарячка з нирковим синдромом (в народі мишача лихоманка) був, є і буде
показать весь комментарий
18.05.2026 18:08 Ответить
Вони що досі людей за дебілів держуть? З барановірусом не вийшло всіх відвакцинувати, вигадали новий фейк для тупого стада...
показать весь комментарий
18.05.2026 17:33 Ответить
Барановірус-це ковід ? І він теж фейк ? Мої 3 тижня у лікарні з ковідом з цим фейком не погодяться. Можете ще про цей фейк поцікавитися, наприклад, у Марина Нєчаєва.
показать весь комментарий
18.05.2026 18:23 Ответить
мобілізовані парашні ханти занесли! ще при довбаному совкові, мансі вже з мочінням манту завжди гадили! )))
показать весь комментарий
18.05.2026 18:07 Ответить
Скоріше не мансі, а мордва, чуваші, калмики та орки з Орська
показать весь комментарий
18.05.2026 18:11 Ответить
та да. просто стьоб по можливих поясненнях від *****"мединських". ханти та мансі запам'ятались по диких совкових турпоходах як чудові гостинні люди, споєні парашниками ((
показать весь комментарий
18.05.2026 18:19 Ответить
 
 