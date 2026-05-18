В Украине за три месяца выявили 63 случая хантавируса, - ЦОЗ
В Украине за первые три месяца 2026 года зарегистрировано 63 случая заражения хантавирусом.
Как передаетЦензор.НЕТ, об этом Центр общественного здоровья сообщил журналистам.
В ЦОЗ отметили, что речь идет о штаммах хантавируса, которые передаются от грызунов человеку.
Больше всего случаев в 2026 году зафиксировали в Сумской области – 58.
Еще три случая выявили в Черниговской области и по одному – в Кировоградской и Винницкой.
Какова была ситуация ранее
В 2025 году в Украине зарегистрировали 436 случаев заражения хантавирусом.
Из них 428 случаев были в Сумской области, еще по два — во Львовской и Черниговской, а также по одному — в Харьковской и Черкасской областях.
В 2024 году в Украине выявили три случая хантавируса, а в 2023 году — также три.
В Центре общественного здоровья подчеркнули, что штамм Andes, который может передаваться от человека к человеку, в Украине никогда не фиксировали.
