15 лет за решеткой проведёт агент ФСБ, который корректировал удары по Днепру и поджигал объекты "Укрзализныци"

Согласно доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности, агент ФСБ, которого СБУ разоблачила в сентябре 2024 года при корректировке обстрелов Днепропетровской области, был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Установлено, что мужчина был завербован российской спецслужбой, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах. Впоследствии он вовлек в подрывную деятельность свою жену, передает Цензор.НЕТ.

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Согласно материалам дела, агентурная пара отслеживала позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, по которым враг готовил воздушные удары.



Для сбора данных женщина осуществляла фото- и видеофиксацию военных объектов и отмечала их координаты на Google-картах, а ее муж передавал разведданные куратору из РФ.



Кроме того, зафиксировано, как он поджег релейный шкаф на железнодорожном узле. Процесс возгорания агент снял на телефон для "отчета" перед российским спецслужбистом.



В дальнейшем злоумышленник должен был продолжить серию поджогов на стратегически важных объектах "Укрзализныци". Таким образом враг надеялся нарушить логистику Сил обороны на восточном и южном направлениях фронта.



В ходе обысков по месту жительства агента были изъяты средства поджога, мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами работы на ФСБ.



По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

диверсия, совершенная в условиях военного положения.

Напомним, что в марте 2025 года супруга агента, учитывая сотрудничество со следствием, была приговорена к 5 годам лишения свободы.

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