15 років за гратами проведе агент ФСБ, який коригував удари по Дніпру і підпалював об’єкти Укрзалізниці

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ викрила у вересні 2024 року на коригуванні обстрілів Дніпропетровщини.

Встановлено, що чоловік був завербований російською спецслужбою, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах. Згодом він залучив до підривної діяльності свою дружину, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За матеріалами справи, агентурна пара відстежувала позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, по яких ворог готував повітряні удари.



Для збору даних жінка здійснювала фото- та відеофіксацію військових об'єктів і позначала їхні координати на гугл-картах, а її чоловік передавав розвіддані куратору з РФ.



Крім цього, задокументовано, як він підпалив релейну шафу на залізничному вузлі. Процес загоряння агент відзняв на телефон для "звіту" перед російським спецслужбістом.



Надалі зловмисник мав продовжити серію підпалів на стратегічно важливих об'єктах Укрзалізниці. У такий спосіб ворог сподівався порушити логістику Сил оборони на східному та південному напрямках фронту.



Під час обшуків за місцем проживання агента вилучено засоби підпалу, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами роботи на ФСБ.



За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

диверсія, вчинена в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що у березні 2025 року дружину агента, враховуючи співпрацю зі слідством, засуджено до 5 років позбавлення волі.

Читайте також: З 2022 року Росія здійснила понад 167 тисяч атак на цивільні об’єкти України, – СБУ