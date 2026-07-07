Япония запретила поставлять авиатопливо в Россию даже через третьи страны, - министр Аказава

Япония подтвердила, что экспорт авиационного топлива в Россию запрещен, в том числе через третьи страны. Таким образом в Токио отреагировали на сообщения о возможных поставках российской стороне через посредников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Рёсей Аказава.

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Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия якобы планирует импортировать авиационное топливо из Японии через сеть трейдеров. По информации агентства, речь шла о партии не менее 200 тысяч баррелей реактивного топлива, которую планировали отправить из японского города Тиба в Южную Корею, а оттуда после перегрузки — в Россию.

Впрочем, Рёсей Аказава подчеркнул, что японские санкции запрещают экспорт авиатоплива и ряда других товаров в Россию. Этот запрет распространяется и на схемы поставок через третьи страны, в частности с перегрузкой грузов с судна на судно.

По словам министра, его ведомство работает над предотвращением обхода санкций, сотрудничая с представителями промышленности, а также с японскими и международными органами власти.

"Мы будем продолжать вводить строгий экспортный контроль в сотрудничестве с другими странами, учитывая международную ситуацию", — заявил Аказава.

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