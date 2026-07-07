Японія заборонила постачати авіапаливо до Росії навіть через треті країни, - міністр Аказава

Японія підтвердила, що експорт авіаційного палива до Росії заборонений, зокрема й через треті країни. Таким чином у Токіо відреагували на повідомлення про можливі поставки російській стороні через посередників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Рьосей Аказава.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Росія нібито планує імпортувати авіаційне паливо з Японії через мережу трейдерів. За інформацією агентства, йшлося про партію щонайменше 200 тисяч барелів реактивного палива, яку планували відправити з японського міста Тіба до Південної Кореї, а звідти після перевантаження – до Росії.

Втім, Рьосей Аказава наголосив, що японські санкції забороняють експорт авіапалива та низки інших товарів до Росії. Ця заборона поширюється і на схеми постачання через треті країни, зокрема із перевантаженням вантажів із судна на судно.

За словами міністра, його відомство працює над запобіганням обходу санкцій, співпрацюючи з представниками промисловості, а також із японськими та міжнародними органами влади.

"Ми продовжуватимемо запроваджувати суворий експортний контроль у співпраці з іншими країнами, враховуючи міжнародну ситуацію", – заявив Аказава.

Читайте: Паливна криза в РФ спричинила дефіцит і зростання тіньового ринку, - Politico