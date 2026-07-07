Американский доброволец ВСУ Райан О’Лири заявил о проблемах боеприпасов для дронов

Индустрия дронов

Американский доброволец Райан О'Лири, служащий в составе ВСУ, обратил внимание на проблему боеприпасов для дронов.

Об этом он написал в соцсети Х, цитирует Цензор.НЕТ.

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Проблема эффективности и производства боеприпасов

По его словам, количество взрывчатого вещества, независимо от того, является ли это тротилом (TNT) или эквивалентом на основе RDX/HMX, которое тратится впустую из-за чрезмерного снаряжения самодельных боеприпасов для дронов, обходится Украине чрезвычайно дорого. Если добавить к этому разницу в эффективности между самодельными боеприпасами и качественными, стандартизированными изделиями с надлежащим контролем качества, то потери становятся еще больше.

"Я знаю как минимум две компании, которые производят полностью укомплектованные боеприпасы для дронов военного уровня со стандартизированным производством и строгим контролем качества. Проблема заключается в том, что им требуется больше финансирования для расширения производства, более простые и быстрые процедуры согласования для новых производителей, желающих войти в этот сектор, а также меньше излишнего административного контроля со стороны украинских государственных институтов", — добавил он.

Райан О’Лири также отметил, что Украина должна максимально поддерживать производителей, изготавливающих корпуса боеприпасов без взрывчатых веществ. Это позволит ускорить переход от импровизированных боеприпасов для дронов типа "трубной бомбы" к современным стандартизированным конструкциям со значительно более высокой эффективностью.

Сокращение цикла поражения — это не только более быстрое обнаружение и поражение целей. Это также уменьшение количества боеприпасов, необходимых для уничтожения одной цели. Улучшение конструкции боеприпасов и обеспечение стабильного качества напрямую способствуют достижению этой цели, именно поэтому это направление было серьезно недооценено, — отметил он.

В заключение, по словам Райана О'Лири, Украине стоит серьезно рассмотреть развитие собственного производства RDX/HMX. По мере того как Европа стремительно наращивает свой оборонно-промышленный потенциал, спрос на высокоэнергетические взрывчатые вещества, такие как RDX и HMX, будет только расти.

"Украина имеет все предпосылки, чтобы стать конкурентоспособным производителем и поставщиком для европейской оборонно-промышленной базы. Каждый раз, когда заказывается и поставляется дрон, независимо от того, является ли это FPV или самолет типа, вместе с ним должен поставляться соответствующий боеприпас. Независимо от того, является ли это кумулятивным, осколочным или другим типом боеприпаса, он должен входить в комплект", — добавил он.

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