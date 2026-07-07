Американський доброволець ЗСУ Раян О’Лірі заявив про проблеми боєприпасів для дронів

Індустрія дронів

Американський доброволець Раян О'Лірі, який працює у складі ЗСУ, звернув увагу на проблему боєприпасів для дронів.

Про це він написав у соцмережі Х, цитує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Проблема ефективності та виробництва боєприпасів

За його словами, кількість вибухової речовини, незалежно від того, чи це тротил (TNT), чи еквівалент на основі RDX/HMX, яка марнується через надмірне спорядження саморобних боєприпасів для дронів, обходиться Україні надзвичайно дорого. Якщо додати до цього різницю в ефективності між саморобними боєприпасами та якісними, стандартизованими виробами з належним контролем якості, то втрати стають ще більшими.

"Я знаю щонайменше дві компанії, які виробляють повністю зібрані боєприпаси для дронів військового рівня зі стандартизованим виробництвом і суворим контролем якості. Проблема полягає в тому, що їм потрібне більше фінансування для масштабування виробництва, простіші та швидші процедури погодження для нових виробників, які хочуть увійти в цей сектор, а також менше надмірного адміністративного контролю з боку українських державних інституцій", - додав він.

Раян О'Лірі також зазначив, що Україна також повинна максимально підтримувати виробників, які виготовляють корпуси боєприпасів без вибухових речовин. Це дозволить прискорити перехід від імпровізованих боєприпасів для дронів типу "трубної бомби" до сучасних стандартизованих конструкцій зі значно вищою ефективністю.

Скорочення циклу ураження - це не лише швидше виявлення та ураження цілей. Це також зменшення кількості боєприпасів, необхідних для знищення однієї цілі. Покращення конструкції боєприпасів і забезпечення стабільної якості безпосередньо сприяють досягненню цієї мети, саме тому цей напрямок був серйозно недооцінений, - зазначив він.

Насамкінець, за словами Раяна О'Лірі, Україні варто серйозно розглянути розвиток власного виробництва RDX/HMX. У міру того як Європа стрімко нарощує свій оборонно промисловий потенціал, попит на високоенергетичні вибухові речовини, такі як RDX і HMX, лише зростатиме.

"Україна має всі передумови, щоб стати конкурентоспроможним виробником і постачальником для європейської оборонно промислової бази. Щоразу, коли замовляється і постачається дрон, незалежно від того, чи це FPV, чи літак типу, разом із ним має постачатися відповідний боєприпас. Незалежно від того, чи це кумулятивний, уламковий або інший тип боєприпасу, він повинен входити до комплекту", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна підписала Drone Deal з Нідерландами, - Зеленський