Все 32 лидера НАТО подтвердили непоколебимую поддержку Украины, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в ходе саммита альянса союзники подтвердили непоколебимую поддержку Украины.

Соответствующее заявление Рютте сделал в Анкаре на пресс-конференции по итогам заседания Североатлантического совета на саммите, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

"Союзники также подтвердили непоколебимую поддержку Украины со стороны НАТО. Пока Россия продолжает свои действия, мы будем и дальше обеспечивать, чтобы Украина получала то, что ей нужно. Союзники обязались предоставить Украине не менее 70 млрд евро на военное оборудование, помощь и обучение в этом году и снова в следующем году, поскольку мы продолжаем настаивать на мире", - сказал он.

Рютте подчеркнул, что, поскольку Украина меняет динамику на поле боя, поддержка альянса "должна продолжаться".

Генеральный секретарь НАТО отметил, что экономика России находится в плохом состоянии и что Владимир Путин теряет около 30 тысяч своих граждан ежемесячно.

"Это означает, что он готов пожертвовать до 30, а иногда даже 35 тысяч своих собственных бойцов на полях сражений. Так что у него дела идут не очень хорошо. Сейчас 32 лидера твердо обязаны продолжать поддержку Украины. Я думаю, что это абсолютно актуально и очень важно", – подытожил Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте - Путину: Не играйте с НАТО, вы не сможете победить