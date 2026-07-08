Рютте – Путину: Не играйте с НАТО, вы не сможете победить
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Россию и диктатора Путина "не играть" с Альянсом.
Об этом он заявил журналистам перед началом официальной части саммита НАТО в Анкаре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Рютте спросили о послании России и Владимиру Путину.
"Мое послание заключается в том, что этот альянс, состоящий из одного миллиарда человек, живущих в Европе, Канаде, Соединенных Штатах, будет защищать каждый сантиметр нашей территории. Вы не можете победить НАТО.
Мы - оборонительный альянс, мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем защищать только наш образ жизни, наши демократии, нашу территорию. Так что не шутите с нами, не играйте с нами", - ответил глава альянса.
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