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Новости Рютте о заявлениях Путина
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Рютте – Путину: Не играйте с НАТО, вы не сможете победить

Рютте обратился к Путину: что он ему сказал?

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Россию и диктатора Путина "не играть" с Альянсом.

Об этом он заявил журналистам перед началом официальной части саммита НАТО в Анкаре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Подробности

Рютте спросили о послании России и Владимиру Путину.

"Мое послание заключается в том, что этот альянс, состоящий из одного миллиарда человек, живущих в Европе, Канаде, Соединенных Штатах, будет защищать каждый сантиметр нашей территории. Вы не можете победить НАТО.

Мы - оборонительный альянс, мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем защищать только наш образ жизни, наши демократии, нашу территорию. Так что не шутите с нами, не играйте с нами", - ответил глава альянса.

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Автор: 

НАТО (10763) путин владимир (32680) россия (98199) Рютте Марк (689)
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Топ комментарии
+10
Як раз навпаки, путін бачить, що можна гратися з НАТО, бо ніяких заходів у відповідь немає.
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08.07.2026 09:00 Ответить
+9
***** такі заяви лише мотивують...
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08.07.2026 08:59 Ответить
+7
Потужні слова
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08.07.2026 08:55 Ответить

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