Рютте - Путіну: Не грайтеся із НАТО, ви не зможете перемогти

Генсек НАТО Марк Рютте закликав Росію та диктатора Путіна "не гратися" із Альянсом.

Про це він заявив журналістам перед початком офіційної частини саміту НАТО в Анкарі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

Рютте запитали про послання Росії та Володимиру Путіну.

"Моє послання полягає в тому, що цей альянс, що складається з одного мільярда людей, які живуть у Європі, Канаді, Сполучених Штатах, захищатиме кожен сантиметр нашої території. Ви не можете перемогти НАТО.

Ми оборонні, ми ніколи ні на кого не нападемо. Ми захищатимемо лише наш спосіб життя, наші демократії, нашу територію. Тож не жартуйте з нами, не грайтеся з нами", – відповів очільник Альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не може передбачити, як змусити Путіна сісти за стіл переговорів з Україною, - Рютте