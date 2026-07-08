Всі 32 лідери НАТО підтвердили непохитну підтримку Україні, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що під час саміту альянсу союзники підтвердили непохитну підтримку Україні.

Відповідну заяву Рютте зробив в Анкарі на пресконференції по завершенню засідання Північноатлантичної ради на саміті, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Союзники також підтвердили непохитну підтримку України з боку НАТО. Поки Росія продовжує свою роботу, ми продовжуватимемо забезпечувати, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. Союзники зобов’язалися надати Україні щонайменше 70 млрд євро військового обладнання, допомоги та навчання цього року та знову наступного року, оскільки ми продовжуємо наполягати на мирі", – сказав він.

Рютте наголосив, - оскільки Україна змінює динаміку на полі бою, підтримка альянсу "має продовжуватися".

Генсек НАТО зауважив, що економіка Росії в поганому стані, і що Володимир Путін втрачає близько 30 тисяч своїх громадян щомісяця.

"Це означає, що він готовий пожертвувати до 30, а іноді навіть 35 тисяч своїх власних бійців на полях битв. Тож у нього справи йдуть не дуже добре. Зараз 32 лідери твердо зобов’язані продовжувати підтримку України. Я думаю, що це абсолютно актуально та дуже важливо", – підсумував Рютте.

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