Литва сохраняет жесткий курс в отношении России и меняет политику в отношении Китая

Новое правительство Литвы заявило о жесткой позиции в отношении России и о намерении возобновить дипломатические отношения с Китаем.

Об этом сообщает Euronews, передает Цензор.НЕТ.

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Оборона НАТО и санкции против РФ

Программу правительства представил в парламенте премьер-министр Миндаугас Синкявичюс. Основное внимание уделяется обороне и изменению внешней политики в отношении Китая.

Правительство планирует выделять на оборону не менее 5 процентов ВВП. Средства пойдут на противовоздушную оборону, средства борьбы с беспилотниками, кибербезопасность и развитие оборонной промышленности.

Вильнюс также рассчитывает на финансирование со стороны ЕС в рамках бюджета на 2028–2034 годы для укрепления северо-восточного фланга НАТО.

Что касается России, правительство намерено принимать активные меры для сохранения её международной изоляции и ужесточения санкций. В документе подчеркивается, что нормализация отношений с Москвой невозможна, пока продолжается война против Украины.

Литва также поддерживает идею использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Правительство подтверждает поддержку Киева и считает, что справедливый мир возможен только после победы Украины и восстановления ее территориальной целостности.

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Отношения с Китаем

В программе указано, что Литва планирует нормализовать дипломатические отношения с Китаем до уровня других стран ЕС. Это отличается от политики предыдущего правительства, когда в 2021 году Вильнюс разрешил Тайваню открыть представительство, что привело к снижению уровня отношений с Китаем и экономическим ограничениям.

"Я не испытываю ни любви, ни неприязни к Китаю. Во внешней политике у меня два приоритета: первый — это безопасность, второй — экономическое сотрудничество", — заявил Синкявичюс.

Беларусь определена как ещё один важный вызов в сфере безопасности. Правительство планирует усиливать давление на Минск в случае поддержки Лукашенко войны России или гибридных атак против ЕС.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа утвердил состав нового правительства, предложенный премьер-министром.

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