Литва зберігає жорсткий курс проти Росії і змінює політику щодо Китаю

Новий уряд Литви заявив про жорстку позицію щодо Росії та намір відновити дипломатичні відносини з Китаєм.

Про це повідомляє Euronews, передає Цензор.НЕТ.

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Оборона НАТО і санкції проти РФ

Програму уряду представив у парламенті прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс. Основна увага приділяється обороні та зміні зовнішньої політики щодо Китаю.

Уряд планує виділяти на оборону не менше 5 відсотків ВВП. Кошти підуть на протиповітряну оборону, засоби боротьби з безпілотниками, кібербезпеку та розвиток оборонної промисловості.

Вільнюс також розраховує на фінансування від ЄС у межах бюджету на 2028-2034 роки для зміцнення північно-східного флангу НАТО.

Щодо Росії уряд має намір вживати активних заходів для збереження її міжнародної ізоляції та посилення санкцій. У документі наголошується, що нормалізація відносин із Москвою неможлива, поки триває війна проти України.

Литва також підтримує ідею використання заморожених російських активів для відбудови України. Уряд підтверджує підтримку Києва та вважає, що справедливий мир можливий лише після перемоги України і відновлення її територіальної цілісності.

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Відносини з Китаєм

У програмі зазначено, що Литва планує нормалізувати дипломатичні відносини з Китаєм до рівня інших країн ЄС. Це відрізняється від політики попереднього уряду, коли у 2021 році Вільнюс дозволив Тайваню відкрити представництво, що призвело до зниження рівня відносин із Китаєм і економічних обмежень.

"Я не відчуваю ані любові, ані неприязні до Китаю. У зовнішній політиці я маю два пріоритети: перший — це безпека, другий — економічне співробітництво", — заявив Сінкявічюс.

Білорусь визначена ще одним важливим викликом у сфері безпеки. Уряд планує посилювати тиск на Мінськ у разі підтримки Лукашенком війни Росії або гібридних атак проти ЄС.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа затвердив склад нового уряду, запропонований прем’єр-міністром.

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