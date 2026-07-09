Европа увеличила оборонные расходы более чем на 100 млрд евро из-за угрозы со стороны России, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы существенно увеличили финансирование обороны на фоне угроз со стороны России. Доля Германии составляет около 25 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.

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"За последние 12 месяцев только европейские члены НАТО увеличили свои оборонные расходы более чем на 100 млрд евро. Доля Германии в этом составляет около 25 млрд евро. Мы увеличили наши оборонные расходы почти до 125 млрд евро", - сказал канцлер ФРГ.

Германия удвоила инвестиции в оборону

Мерц также отметил, что начиная с 2022 года его страна удвоила инвестиции в оборону.

"Мы достигнем согласованной в Гааге цели в 5% значительно раньше установленного срока", - заверил Мерц.

Он подчеркнул, что увеличение оборонных расходов необходимо из-за угроз со стороны России.

"Мы делаем это не для того, чтобы кому-то оказать услугу, а для того, чтобы укрепить нашу собственную безопасность. Мы делаем это, потому что это необходимо в наших собственных интересах. Ведь каждый день Россия проверяет нашу решимость кибератаками, диверсиями, попытками шпионажа и целенаправленной дезинформацией", - отметил Мерц.

Глава правительства ФРГ добавил, что именно поэтому для союзников было важно еще раз четко подтвердить приверженность статье 5 Североатлантического договора.

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