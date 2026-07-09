Європа збільшила оборонні видатки на понад €100 млрд через загрозу Росії, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країни Європи суттєво наростили фінансування оборони на тлі загроз з боку Росії. Частка Німеччини становить близько €25 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Анкарі.

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"За останні 12 місяців лише європейські члени НАТО збільшили свої оборонні видатки більш як на 100 млрд євро. Частка Німеччини в цьому становить близько 25 млрд євро. Ми збільшили наші оборонні видатки майже до 125 млрд євро", - сказав канцлер ФРН.

Німеччина подвоїла інвестиції в оборону

Мерц також зазначив, що починаючи з 2022 року його країна подвоїла інвестиції в оборону.

"Ми досягнемо погодженої в Гаазі цілі у 5% значно раніше встановленого терміну", - запевнив Мерц.

Він підкреслив, що збільшення оборонних видатків є необхідним через загрози з боку Росії.

"Ми робимо це не для того, щоб комусь надати послугу, а для того, щоб посилити нашу власну безпеку. Ми робимо це, бо це необхідно в наших власних інтересах. Адже щодня Росія перевіряє нашу рішучість кібератаками, диверсіями, спробами шпигунства та цілеспрямованою дезінформацією", - зазначив Мерц.

Глава уряду ФРН додав, що саме тому для союзників було важливо ще раз чітко підтвердити відданість статті 5 Північноатлантичного договору.

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