В Одессе объявлен день траура

9 июля в Одессе объявлен днем траура по погибшим в результате российского удара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

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"Сегодня в Одессе - День траура. Мы чтим память четырех наших людей, чьи жизни безжалостно оборвала вчерашняя вражеская атака.

Вечная и светлая память.

Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Российские войска атаковали Одессу вечером в среду, 8 июля. В результате российской атаки на Одессу погибли четыре человека, ещё шестеро получили ранения. Также пострадала инфраструктура города.

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