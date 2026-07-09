РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12451 посетитель онлайн
Новости Обстрел Одессы
2 032 0

В Одессе объявлен день траура

День траура в Одессе

9 июля в Одессе объявлен днем траура по погибшим в результате российского удара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня в Одессе - День траура. Мы чтим память четырех наших людей, чьи жизни безжалостно оборвала вчерашняя вражеская атака.

Вечная и светлая память.

Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Российские войска атаковали Одессу вечером в среду, 8 июля. В результате российской атаки на Одессу погибли четыре человека, ещё шестеро получили ранения. Также пострадала инфраструктура города. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали дронами Одесскую область: под ударом три АЗС и энергообъект. ФОТО

Автор: 

Одесса (8177) Одесская область (4436) траур (261) Одесский район (663)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 