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В Одессе объявлен день траура
9 июля в Одессе объявлен днем траура по погибшим в результате российского удара.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.
"Сегодня в Одессе - День траура. Мы чтим память четырех наших людей, чьи жизни безжалостно оборвала вчерашняя вражеская атака.
Вечная и светлая память.
Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Российские войска атаковали Одессу вечером в среду, 8 июля. В результате российской атаки на Одессу погибли четыре человека, ещё шестеро получили ранения. Также пострадала инфраструктура города.
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