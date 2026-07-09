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Новини Обстріл Одеси
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В Одесі оголошено день жалоби

День жалоби в Одесі

9 липня в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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"Сьогодні в Одесі — День жалоби. Ми вшановуємо пам’ять чотирьох наших людей, чиї життя безжально обірвала вчорашня ворожа атака.

Вічна і світла пам’ять.

Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Російські війська атакували Одесу ввечері в середу, 8 липня. Унаслідок російської атаки на Одесу загинули четверо людей, ще шестеро отримали поранення. Також постраждала інфраструктура міста. 

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Одеса (5893) Одеська область (4184) жалоба (198) Одеський район (691)
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