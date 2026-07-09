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В Одесі оголошено день жалоби
9 липня в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.
"Сьогодні в Одесі — День жалоби. Ми вшановуємо пам’ять чотирьох наших людей, чиї життя безжально обірвала вчорашня ворожа атака.
Вічна і світла пам’ять.
Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Російські війська атакували Одесу ввечері в середу, 8 липня. Унаслідок російської атаки на Одесу загинули четверо людей, ще шестеро отримали поранення. Також постраждала інфраструктура міста.
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