В Одесі оголошено день жалоби

9 липня в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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"Сьогодні в Одесі — День жалоби. Ми вшановуємо пам’ять чотирьох наших людей, чиї життя безжально обірвала вчорашня ворожа атака.

Вічна і світла пам’ять.

Щирі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Російські війська атакували Одесу ввечері в середу, 8 липня. Унаслідок російської атаки на Одесу загинули четверо людей, ще шестеро отримали поранення. Також постраждала інфраструктура міста.

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