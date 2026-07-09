Европа как можно скорее устранит дефицит дальнобойного вооружения, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские союзники договорились ускорить закупку и интеграцию дальнобойных систем вооружения для устранения существующего дефицита.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.

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"Мы видим этот пробел в возможностях и устраним его как можно скорее. По этому поводу ведутся интенсивные переговоры, однако они еще не завершены", - сказал канцлер.

Имеющегося оружия недостаточно

Мерц подчеркнул, что европейские страны уже обладают современными дальнобойными системами, однако их количество не соответствует нынешним потребностям.

"У нас уже есть соответствующее оружие. Оно очень сложное и очень дорогое, но оно у нас уже есть. Мы просто не располагаем им в достаточном количестве", - отметил он.

По словам канцлера, в последние недели союзники активно обсуждали дополнительные закупки таких систем и их интеграцию с другими видами вооружения.

Инициативу поддержали Великобритания и Франция

Глава немецкого правительства сообщил, что договоренности о развитии дальнобойных возможностей были достигнуты по инициативе Великобритании и Франции.

"То, что эти системы необходимо дополнительно закупить и что они должны быть интегрированы с другими системами, в последние недели интенсивно обсуждалось. По инициативе Великобритании и Франции по этому вопросу также была достигнута соответствующая договоренность", - рассказал Мерц.

Он уточнил, что следующий этап работы над этим вопросом будет проходить на уровне министров обороны и иностранных дел.

Переговоры по "Томагавкам" продолжаются

Отдельно канцлер прокомментировал вопрос о возможном размещении американских дальнобойных ракет "Томагавк" в Германии.

По словам Мерца, переговорный процесс еще не завершен, поэтому делать окончательные выводы пока рано.

Канцлер также сообщил, что во время саммита НАТО в Анкаре союзники подписали европейскую декларацию о развитии дальнобойных средств поражения.

"Мы хотим быстро продвигаться в вопросе дальнобойных средств поражения - как на европейском, так и на трансатлантическом уровне. Здесь, в Анкаре, мы также подписали соответствующую европейскую декларацию", - подытожил Мерц.

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