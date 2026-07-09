Європа якнайшвидше ліквідує дефіцит далекобійного озброєння, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що європейські союзники домовилися прискорити закупівлю та інтеграцію далекобійних систем озброєння для усунення наявного дефіциту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Анкарі.

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"Ми бачимо цю прогалину у спроможностях і закриємо її якомога швидше. З цього приводу ведуться інтенсивні переговори, однак вони ще не завершені", – сказав канцлер.

Наявної зброї недостатньо

Мерц наголосив, що європейські країни вже володіють сучасними далекобійними системами, однак їх кількість не відповідає нинішнім потребам.

"У нас уже є відповідна зброя. Вона дуже складна і дуже дорога, але вона в нас уже є. Ми просто не маємо її в достатній кількості", – зазначив він.

За словами канцлера, останніми тижнями союзники активно обговорювали додаткові закупівлі таких систем та їхню інтеграцію з іншими видами озброєння.

Ініціативу підтримали Велика Британія та Франція

Глава німецького уряду повідомив, що домовленості щодо розвитку далекобійних спроможностей були досягнуті за ініціативи Великої Британії та Франції.

"Те, що ці системи необхідно додатково закупити і вони мають бути інтегровані з іншими системами, останніми тижнями інтенсивно обговорювалося. З британської та французької ініціативи щодо цього також було досягнуто відповідної домовленості", – розповів Мерц.

Він уточнив, що наступний етап роботи над цим питанням відбуватиметься на рівні міністрів оборони та закордонних справ.

Переговори щодо Tomahawk тривають

Окремо канцлер прокоментував питання можливого розміщення американських далекобійних ракет Tomahawk у Німеччині.

За словами Мерца, переговорний процес ще не завершений, тому робити остаточні висновки поки зарано.

Канцлер також повідомив, що під час саміту НАТО в Анкарі союзники підписали європейську декларацію щодо розвитку далекобійних засобів ураження.

"Ми хочемо швидко просуватися у питанні далекобійних засобів ураження - як на європейському, так і на трансатлантичному рівні. Тут, в Анкарі, ми також підписали відповідну європейську декларацію", – підсумував Мерц.

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