Россия нанесла украинской культуре ущерб в размере $24 миллиардов, - Бережная

Прямой и косвенный ущерб, нанесенный российской агрессией культурной сфере Украины, достиг астрономической суммы в 24 миллиарда долларов. В настоящее время государство активно документирует все разрушения, чтобы в будущем заставить РФ полностью возместить ущерб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике, министр культуры Украины Татьяна Бережная.

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Масштабы разрушений

На данный момент официально зафиксированы масштабные потери в 18 областях Украины:

1 685 памятников культурного наследия повреждены или полностью уничтожены (из них не менее 45 разрушены до основания).

2 483 объекта культурной инфраструктуры получили повреждения, причем более 20 % из них не подлежат восстановлению.

Наибольшие и наиболее болезненные потери понесли Харьковская, Херсонская, Донецкая и Одесская области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина потеряла более $2 миллиардов в медиасекторе из-за войны, - Бережная