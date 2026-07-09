Россия нанесла украинской культуре ущерб в размере $24 миллиардов, - Бережная
Прямой и косвенный ущерб, нанесенный российской агрессией культурной сфере Украины, достиг астрономической суммы в 24 миллиарда долларов. В настоящее время государство активно документирует все разрушения, чтобы в будущем заставить РФ полностью возместить ущерб.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике, министр культуры Украины Татьяна Бережная.
Масштабы разрушений
На данный момент официально зафиксированы масштабные потери в 18 областях Украины:
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1 685 памятников культурного наследия повреждены или полностью уничтожены (из них не менее 45 разрушены до основания).
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2 483 объекта культурной инфраструктуры получили повреждения, причем более 20 % из них не подлежат восстановлению.
Наибольшие и наиболее болезненные потери понесли Харьковская, Херсонская, Донецкая и Одесская области.
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