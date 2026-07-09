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Новини РФ знищує об’єкти культури України
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Росія завдала українській культурі збитків на $24 мільярди, - Бережна

Росія завдала українській культурі збитків на $24 мільярди

Прямі та непрямі збитки, яких російська агресія завдала культурній сфері України, сягнули астрономічної суми у 24 мільярди доларів. Наразі держава активно документує всі руйнування, аби в майбутньому змусити РФ повністю компенсувати збитки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна.

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Масштаби руйнувань

Наразі офіційно зафіксовано масштабні втрати у 18 областях України:

  • 1 685 пам'яток культурної спадщини пошкоджено або повністю знищено (із них щонайменше 45 зруйновано вщент).

  • 2 483 об'єкти культурної інфраструктури зазнали пошкоджень, причому понад 20% із них відновленню не підлягають.

Найбільших і найболючіших втрат зазнали Харківська, Херсонська, Донецька та Одеська області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна втратила понад $2 мільярди у медіасекторі через війну, - Бережна

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