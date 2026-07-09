Росія завдала українській культурі збитків на $24 мільярди, - Бережна
Прямі та непрямі збитки, яких російська агресія завдала культурній сфері України, сягнули астрономічної суми у 24 мільярди доларів. Наразі держава активно документує всі руйнування, аби в майбутньому змусити РФ повністю компенсувати збитки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна.
Масштаби руйнувань
Наразі офіційно зафіксовано масштабні втрати у 18 областях України:
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1 685 пам'яток культурної спадщини пошкоджено або повністю знищено (із них щонайменше 45 зруйновано вщент).
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2 483 об'єкти культурної інфраструктури зазнали пошкоджень, причому понад 20% із них відновленню не підлягають.
Найбільших і найболючіших втрат зазнали Харківська, Херсонська, Донецька та Одеська області.
Будь ласка, зачекайте...
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