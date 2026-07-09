Из-за обстрелов без света остаются пять областей, еще 168 населенных пунктов обесточены из-за непогоды

По состоянию на утро 9 июля из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

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Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

В Киеве погиб энергетик, ещё трое ранены

За прошедшие сутки в Киеве при исполнении служебных обязанностей в результате атаки российского беспилотника на энергетический объект погиб один энергетик.

Еще трое работников получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Непогода оставила без света 168 населенных пунктов

Помимо последствий российских атак, аварийные отключения электроэнергии вызвала непогода.

Без электроснабжения остаются 168 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях. Ремонтные бригады уже работают над ликвидацией последствий стихии.

Ограничений электроснабжения не прогнозируется

По состоянию на 9 июля введение графиков ограничения электроснабжения не прогнозируется.

В то же время украинцев призывают переносить активное потребление электроэнергии на дневной период — с 10:00 до 16:00, когда нагрузка на энергосистему минимальна.

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