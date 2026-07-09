Через обстріли без світла залишаються п’ять областей, ще 168 населених пунктів знеструмлені через негоду

Станом на ранок 9 липня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

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Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

У Києві загинув енергетик, ще троє поранені

Минулої доби в Києві під час виконання службових обов'язків внаслідок атаки російського безпілотника на енергетичний об'єкт загинув один енергетик.

Ще троє працівників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Негода залишила без світла 168 населених пунктів

Окрім наслідків російських атак, аварійні відключення електроенергії спричинила негода.

Без електропостачання залишаються 168 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській та Полтавській областях. Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків стихії.

Обмежень електропостачання не прогнозують

Станом на 9 липня запровадження графіків обмеження електропостачання не прогнозується.

Водночас українців закликають переносити активне споживання електроенергії на денний період - з 10:00 до 16:00, коли навантаження на енергосистему є найменшим.

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