Выдворили из Украины, но он вернулся: на Ривненщине снова задержали гражданина Беларуси, - полиция

Правоохранители Ровенской области выявили гражданина Беларуси, который после принудительного возвращения в страну происхождения вновь незаконно находился на территории Украины. Его поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Ривненской области.

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По данным правоохранителей, в ходе мероприятий по противодействию нелегальной миграции сотрудники управления миграционной полиции и отделения полиции № 2 (поселок Заречное) установили, что гражданин Беларуси незаконно пересек государственную границу и поселился в селе Коморы Заречненской общины, где он родился.

В полиции отметили, что еще в 2021 году по представлению миграционной полиции сотрудники Управления Государственной миграционной службы в Ривненской области привлекли иностранца к административной ответственности по ст. 203 КУоАП и приняли решение о его принудительном возвращении в страну происхождения. Это решение мужчина выполнил.

Однако впоследствии он вновь вернулся в Украину и поселился в Ривненской области. С тех пор гражданин Беларуси неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, однако наложенные штрафы он не уплачивал.

Учитывая систематические нарушения, правоохранители повторно составили на мужчину административный протокол по ст. 203 КоАП и приняли решение о его очередном принудительном выдворении из Украины.

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