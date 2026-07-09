Видворили з України, але він повернувся: на Рівненщині знову затримали громадянина Білорусі, - поліція

Правоохоронці Рівненщини виявили громадянина Білорусі, який після примусового повернення до країни походження повторно незаконно перебував на території України. Його помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Рівненської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними правоохоронців, під час заходів із протидії нелегальній міграції працівники управління міграційної поліції та відділення поліції № 2 (селище Зарічне) встановили, що громадянин Білорусі незаконно перетнув державний кордон і оселився в селі Комори Зарічненської громади, де народився.

У поліції зазначили, що ще у 2021 році за поданням міграційної поліції працівники Управління Державної міграційної служби в Рівненській області притягнули іноземця до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП та ухвалили рішення про його примусове повернення до країни походження. Це рішення чоловік виконав.

Втім, згодом він знову повернувся в Україну та оселився на Рівненщині. Відтоді громадянина Білорусі неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за порушення міграційного законодавства, однак накладені штрафи він не сплачував.

З огляду на систематичні порушення правоохоронці повторно склали на чоловіка адміністративний протокол за ст. 203 КУпАП та ухвалили рішення про його чергове примусове видворення з України.

Читайте також: Польща виявила таємні підземні тунелі на кордоні з Білоруссю, - The Telegraph