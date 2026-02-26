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Новини Мігранти з РФ та Білорусі у країнах ЄС
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Польща виявила таємні підземні тунелі на кордоні з Білоруссю, - The Telegraph

білорусь

На кордоні Польщі з Білоруссю знайшли таємні підземні тунелі. Через них Росія переправляє до Європи нелегальних мігрантів в рамках гібридної війни проти Заходу.

Як повідомляє The Telegraph, у 2025 році польські прикордонники виявили чотири таких обʼєкти, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що до будівництва тунелей були залучені фахівці з Близького Сходу. Експерти припускають, що йтися може про курдських бойовиків, Ісламську державу чи підтримуваних Іраном проксі.

Один з найбільших таких тунелів було виявлено поблизу села Наревка на сході Польщі в середині грудня. Видання пише, що його використовували 180 нелегальних мігрантів – переважно з Афганістану та Пакистану. Більшість із них було заарештовано після виходу з тунелю. Йдеться про 130 осіб.

За даними Польщі, тунель мав висоту 1,5 м. Вхід з білоруської сторони був прихований у лісі.

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Білорусь (8143) мігранти (1162) Польща (9324) росія (70276)
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Топ коментарі
+3
Сценарій копання тунелів «інопланетянами», як і навколо Ізраїля, перед атакою на свята!! Хто воно там копав, Нітаняху і сьгодні мовчить, витріщивши очі…. А зброю убивцям, забезпечують московія і Іран з Китаєм, бо вони за «мирні переговори» ???
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26.02.2026 12:47 Відповісти
+2
Аби тільки сигарети. Але нажаль Х'уйло, Бульбофюрер і іран спеціально наповнює Європу чорножопими шихадістами для заворушень, терактів і підриву Європи зсередини. Це все дуже погано закінчиться для Європи
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26.02.2026 12:58 Відповісти
+1
Ето нє ми, єто всьо бульба бєшєная!
Доказатєльств, что ето россія, нєт!
В ЄСПЧ подадім за клєвєту!
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26.02.2026 12:32 Відповісти
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Ето нє ми, єто всьо бульба бєшєная!
Доказатєльств, что ето россія, нєт!
В ЄСПЧ подадім за клєвєту!
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26.02.2026 12:32 Відповісти
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26.02.2026 12:32 Відповісти
російські хамасівці
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26.02.2026 12:33 Відповісти
Та білоруські прикордонники їх і рили.
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26.02.2026 12:46 Відповісти
Сценарій копання тунелів «інопланетянами», як і навколо Ізраїля, перед атакою на свята!! Хто воно там копав, Нітаняху і сьгодні мовчить, витріщивши очі…. А зброю убивцям, забезпечують московія і Іран з Китаєм, бо вони за «мирні переговори» ???
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26.02.2026 12:47 Відповісти
ХАМАС бульбашанско-кацапский
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26.02.2026 12:52 Відповісти
Сигарети будуть возити
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26.02.2026 12:54 Відповісти
Аби тільки сигарети. Але нажаль Х'уйло, Бульбофюрер і іран спеціально наповнює Європу чорножопими шихадістами для заворушень, терактів і підриву Європи зсередини. Це все дуже погано закінчиться для Європи
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26.02.2026 12:58 Відповісти
ЖАХЛИВО в що перетворили Білорусь - в якісь тунелі як наркокартелі
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26.02.2026 12:55 Відповісти
На кордоні Польщі з Білоруссю знайшли таємні підземні тунелі. Через них Росія переправляє , Кордони з бульборашкою а переправляє Сосія? А Бульбофюрер з якого зняли санкції і його КГБ ніпричому і нічого не знає? Хтось когось тут вигороджує. І чому Європа нічого не робить проти цих диктаторів а також тих європейських політиків-агентів які підтримують бульборашку і Сосію? Бо це вже маразм, що ті хто підтримують постачальників терористів і мігрантів в Європу, з трибун голосніше всіх кричать в своїх політичних передвиборчих лозунгах що вони проти мігрантів
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26.02.2026 12:55 Відповісти
Вихід замінувати і....
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26.02.2026 12:56 Відповісти
Я в таборах ФРН спілкувався з афганцями які платили по 10тис зелені щоб потрапити в ЄС. Вони самотужки риють або перелазять через 6 метрову стіну і далі їх вже чекають перевізники а поляки місцеві полюють як на дичину з гвинтівками. Прикордонники бульбашці не чинять ні допомоги ні перешкоди. Надають для проживання бараки.
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26.02.2026 12:57 Відповісти
Садили картопля і якось "увлєклісь"?
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26.02.2026 13:29 Відповісти
це в принципі людий ультразвуковий будівельний радар виявити має. Але да, ще погранци з улттразвуком вдоль кордону не катались))
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26.02.2026 13:51 Відповісти
а ось і 4 відомих направлєнія про які якось завляв Ригорич
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26.02.2026 14:14 Відповісти
Вовтузяться з тими нелегальними мігрантами, годують їх толерасти срані...нелегальний мігрант нелегальні донорські органи (просто робити це під грифом таємно)
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26.02.2026 14:30 Відповісти
 
 