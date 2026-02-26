Польща виявила таємні підземні тунелі на кордоні з Білоруссю, - The Telegraph

На кордоні Польщі з Білоруссю знайшли таємні підземні тунелі. Через них Росія переправляє до Європи нелегальних мігрантів в рамках гібридної війни проти Заходу.

Як повідомляє The Telegraph, у 2025 році польські прикордонники виявили чотири таких обʼєкти, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що до будівництва тунелей були залучені фахівці з Близького Сходу. Експерти припускають, що йтися може про курдських бойовиків, Ісламську державу чи підтримуваних Іраном проксі.

Один з найбільших таких тунелів було виявлено поблизу села Наревка на сході Польщі в середині грудня. Видання пише, що його використовували 180 нелегальних мігрантів – переважно з Афганістану та Пакистану. Більшість із них було заарештовано після виходу з тунелю. Йдеться про 130 осіб.

За даними Польщі, тунель мав висоту 1,5 м. Вхід з білоруської сторони був прихований у лісі.

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