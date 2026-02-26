РУС
Новости Мигранты из РФ и Беларуси
3 287 17

Польша обнаружила секретные подземные туннели на границе с Беларусью, - The Telegraph

білорусь

На границе Польши с Беларусью нашли секретные подземные туннели. Через них Россия переправляет в Европу нелегальных мигрантов в рамках гибридной войны против Запада.

Как сообщает The Telegraph, в 2025 году польские пограничники обнаружили четыре таких объекта, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Отмечается, что к строительству туннелей были привлечены специалисты с Ближнего Востока. Эксперты предполагают, что речь может идти о курдских боевиках, Исламском государстве или поддерживаемых Ираном прокси.

Один из крупнейших таких туннелей был обнаружен вблизи села Наревка на востоке Польши в середине декабря. Издание пишет, что его использовали 180 нелегальных мигрантов – преимущественно из Афганистана и Пакистана. Большинство из них было арестовано после выхода из туннеля. Речь идет о 130 человек.

По данным Польши, туннель имел высоту 1,5 м. Вход с белорусской стороны был скрыт в лесу.

Автор: 

Беларусь (1067) мигранты (72) Польша (1889) россия (22243)
Топ комментарии
+2
Сценарій копання тунелів «інопланетянами», як і навколо Ізраїля, перед атакою на свята!! Хто воно там копав, Нітаняху і сьгодні мовчить, витріщивши очі…. А зброю убивцям, забезпечують московія і Іран з Китаєм, бо вони за «мирні переговори» ???
показать весь комментарий
26.02.2026 12:47 Ответить
+2
Аби тільки сигарети. Але нажаль Х'уйло, Бульбофюрер і іран спеціально наповнює Європу чорножопими шихадістами для заворушень, терактів і підриву Європи зсередини. Це все дуже погано закінчиться для Європи
показать весь комментарий
26.02.2026 12:58 Ответить
+1
Ето нє ми, єто всьо бульба бєшєная!
Доказатєльств, что ето россія, нєт!
В ЄСПЧ подадім за клєвєту!
показать весь комментарий
26.02.2026 12:32 Ответить
Ето нє ми, єто всьо бульба бєшєная!
Доказатєльств, что ето россія, нєт!
В ЄСПЧ подадім за клєвєту!
показать весь комментарий
26.02.2026 12:32 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2026 12:32 Ответить
російські хамасівці
показать весь комментарий
26.02.2026 12:33 Ответить
Та білоруські прикордонники їх і рили.
показать весь комментарий
26.02.2026 12:46 Ответить
Сценарій копання тунелів «інопланетянами», як і навколо Ізраїля, перед атакою на свята!! Хто воно там копав, Нітаняху і сьгодні мовчить, витріщивши очі…. А зброю убивцям, забезпечують московія і Іран з Китаєм, бо вони за «мирні переговори» ???
показать весь комментарий
26.02.2026 12:47 Ответить
ХАМАС бульбашанско-кацапский
показать весь комментарий
26.02.2026 12:52 Ответить
Сигарети будуть возити
показать весь комментарий
26.02.2026 12:54 Ответить
Аби тільки сигарети. Але нажаль Х'уйло, Бульбофюрер і іран спеціально наповнює Європу чорножопими шихадістами для заворушень, терактів і підриву Європи зсередини. Це все дуже погано закінчиться для Європи
показать весь комментарий
26.02.2026 12:58 Ответить
ЖАХЛИВО в що перетворили Білорусь - в якісь тунелі як наркокартелі
показать весь комментарий
26.02.2026 12:55 Ответить
На кордоні Польщі з Білоруссю знайшли таємні підземні тунелі. Через них Росія переправляє , Кордони з бульборашкою а переправляє Сосія? А Бульбофюрер з якого зняли санкції і його КГБ ніпричому і нічого не знає? Хтось когось тут вигороджує. І чому Європа нічого не робить проти цих диктаторів а також тих європейських політиків-агентів які підтримують бульборашку і Сосію? Бо це вже маразм, що ті хто підтримують постачальників терористів і мігрантів в Європу, з трибун голосніше всіх кричать в своїх політичних передвиборчих лозунгах що вони проти мігрантів
показать весь комментарий
26.02.2026 12:55 Ответить
Вихід замінувати і....
показать весь комментарий
26.02.2026 12:56 Ответить
Я в таборах ФРН спілкувався з афганцями які платили по 10тис зелені щоб потрапити в ЄС. Вони самотужки риють або перелазять через 6 метрову стіну і далі їх вже чекають перевізники а поляки місцеві полюють як на дичину з гвинтівками. Прикордонники бульбашці не чинять ні допомоги ні перешкоди. Надають для проживання бараки.
показать весь комментарий
26.02.2026 12:57 Ответить
Садили картопля і якось "увлєклісь"?
показать весь комментарий
26.02.2026 13:29 Ответить
це в принципі людий ультразвуковий будівельний радар виявити має. Але да, ще погранци з улттразвуком вдоль кордону не катались))
показать весь комментарий
26.02.2026 13:51 Ответить
а ось і 4 відомих направлєнія про які якось завляв Ригорич
показать весь комментарий
26.02.2026 14:14 Ответить
Вовтузяться з тими нелегальними мігрантами, годують їх толерасти срані...нелегальний мігрант нелегальні донорські органи (просто робити це під грифом таємно)
показать весь комментарий
26.02.2026 14:30 Ответить
 
 