Польша обнаружила секретные подземные туннели на границе с Беларусью, - The Telegraph

На границе Польши с Беларусью нашли секретные подземные туннели. Через них Россия переправляет в Европу нелегальных мигрантов в рамках гибридной войны против Запада.

Как сообщает The Telegraph, в 2025 году польские пограничники обнаружили четыре таких объекта, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Отмечается, что к строительству туннелей были привлечены специалисты с Ближнего Востока. Эксперты предполагают, что речь может идти о курдских боевиках, Исламском государстве или поддерживаемых Ираном прокси.

Один из крупнейших таких туннелей был обнаружен вблизи села Наревка на востоке Польши в середине декабря. Издание пишет, что его использовали 180 нелегальных мигрантов – преимущественно из Афганистана и Пакистана. Большинство из них было арестовано после выхода из туннеля. Речь идет о 130 человек.

По данным Польши, туннель имел высоту 1,5 м. Вход с белорусской стороны был скрыт в лесу.

Читайте также: Польша существенно усложняет процедуру получения "Карты поляка": что меняется для заявителей?